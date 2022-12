Argentina-Francia, è festa a albiceleste a Napoli: gli appuntamenti per la finale mondiale

Nessun dubbio, Napoli tiferà Argentina nella finale del campionato mondiale di calcio in Qatar. L'appuntamento di domenica alle 16 è sentitissimo in città, sia perché i partenopei non dimenticano Maradona e la sua patria, sia perché in città sono tantissimi i sudamericani e gli argentini in particolare.

Domenica a mezzogiorno, infatti, un'importante comunità di argentini che arriva da tutta l’Italia si riunirà a piazza Dante, da dove partirà una sbandierata albiceleste che si concluderà nel Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli.

I tifosi della nazionale sudamericana si sono poi dati appuntamento di fronte allo stadio Maradona alle 14, zona Curva B, per assistere insieme al match contro la nazionale francese.

E infine, vada come vada, nuovo appuntamento dopo il match a piazza Dante. "Domenica sarà una festa per tutti – ci spiegano dalla comunitò argentina – siamo in tanti, anzi tantissimi e vogliamo cantare, soffrire e gioire insieme ai nostri cugini partenopei. Vinca o meno, comunque vada, ci sarà un after a Piazza Dante, dove tutto ebbe inizio".