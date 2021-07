Napoli Basket, Antonio Iannuzzi saluta e va a Mantova

Antonio Iannuzzi lascia la Gevi Napoli Basket e si accasa a Mantova. Il lungo campano non farà parte del roster a disposizione di coach Pino Sacripanti nella prossima stagione.

Il club partenopeo, sui propri profili social, ha voluto salutare uno dei protagonisti dell'entusiasmante stagione culminata con la promozione in A1: "La Gevi Napoli Basket saluta con affetto Antonio Iannuzzi protagonista, insieme a tutta la squadra, di un percorso entusiasmante condiviso sin dallo scorso anno, e che ha portato i prestigiosi successi della Gevi Napoli Basket con la Coppa Italia, e la Promozione in Serie A. Ad Antonio Iannuzzi, ed alla sua splendida famiglia, il profondo ringraziamento per il grande attaccamento dimostrato nella sua avventura a Napoli, ed i più sinceri auguri, da parte di tutta la Gevi Napoli Basket, per le migliori fortune professionali".