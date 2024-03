Judo, Antonio Esposito vince il Grand Prix in Austria e si candida per il pass olimpico

Oro nel Grand Prix di Linz per un irresistibile Antonio Esposito, che ha conquistato il primo posto nella categoria degli 81 kg: cinque incontri e cinque ippon per il ventinovenne napoletano, che arriva così a 700 punti nel ranking mondiale. Adesso è tra i primi dieci e le Olimpiadi di Parigi sono davvero vicine.

“Questa giornata è iniziata bene - dice Antonio Esposito - mi sono svegliato rilassato, calmo e tranquillo. Ho dormito tutta la notte, cosa che non mi accade mai prima della gara perché sono nervoso e ansioso. Questa volta mi sono ritrovato tranquillo anche quando salivo sul tatami, sereno, attaccavo forte… Il più bello fra i cinque ippon? Scelgo l’ultimo, quello in finale, perché è stato il più emozionante di tutti. Questi sono momenti che sogno da tanto tempo, davvero tanto tempo, questo è il terzo quadriennio olimpico che faccio e per due volte, per vari motivi, non mi sono qualificato. Questa corsa me la sognavo da tanto tempo, questa corsa, questa esultanza… questa qualificazione olimpica. E dopo oggi, con i punti che ho, penso di averla raggiunta”.

Il Grand Prix d’Austria è andato in scena da venerdì 8 marzo fino a domenica 10. La seconda giornata ha visto, oltre al trionfo di Antonio Esposito, anche una bella medaglia d’argento per Irene Pedrotti nella categoria dei 70 kg.