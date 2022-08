Amichevoli - Juve Stabia e Nola non si fanno male, Giugliano-Audace Cerignola 1-2. Tonfo Turris col Picerno

Le tre squadre napoletane, impegnate nel prossimo campionato di Serie C, scendono in campo. Gli appuntamenti ufficiali sono ancora distanti, la giornata è dedicata ai consueti test per valutare il grado di preparazione. La Juve Stabia affronta il Nola allo Sporting Club, il Giugliano ospita l'Audace Cerignola allo Stadio De Cristofaro e la Turris sfida il Picerno all'Amerigo Liguori di Torre del Greco.

Non succede molto nell'impianto bianconero tra i ragazzi di Antonio Rogazzo e la brigata di Leonardo Colucci. I bruniani, reduci dalla gara di ieri contro l'Albanova, confermano quanto di buono mostrato in questo pre-campionato. Prova convincente per il Nola che ferma le Vespe, il risultato finale è 0-0. Sconfitta interna per i gialloblù di Raffaele Di Napoli che impattano con i neopromossi pugliesi. Ospiti avanti con Neglia al 37', rapido il pari dei Tigrotti con D'Alessio al 41'. Nelle battute conclusive della partita ci pensa D'Ausilio a regalare il successo all'Audace.

Pirotecnica sfida al Liguori. Acquadro sblocca per i Corallini, i rossoblù non ci stanno e danno il via alla rimonta. La doppietta di Kouda, la rete di Pitarresi e il gol di Esposito incanalano l'incontro. Invernizzi e Giannone accorciano poco prima dell'intervallo, ma nel finale ci pensa ancora Esposito a siglare la manita: 3-5 Picerno sulla Turris al triplice fischio.