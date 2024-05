Bodybuilding, Zincarelli orogoglio napoletano: conquistato il pass per i nazionali

Il prossimo campionato nazionale di bodybuilding parlerà anche "napoletano". Il personal trainer Agostino Zincarelli, infatti, ha conquistato il pass per approdare alle gare di Rimini che si terranno tra meno di un mese. Un grande risultato per l'atleta partenopeo che dopo un periodo difficile - e sotto la guida del coach Michele Ruggiano - è salito sul gradino più alto del podio nella gara di qualificazione di Paestum - nella categoria "fino a 90 chili" - dello scorso fine settimana.

"Dopo la perdita di mia madre ho avuto uno 'stop' di un anno durante il quale sono passato da 90 a 70 chili. Poi ho cercato di riprendermi e la svolta è arrivata dopo aver incontrato il mio coach Michele Ruggiano. Sono tornato in carreggiata, ma purtroppo un nuovo grande dolore mi ha colpito per la perdita di mio padre. Ho pensato di mollare tutto, ma solo l'allenamento riusciva a tenere lontani i cattivi pensieri. Con questo voglio dire che sono veramente molto orgoglioso per questo risultato. Questo è solo l'inizio", ha detto Zincarelli a NapoliToday.

Soddisfatto anche il coach Ruggiano: "Anche io sono atleta e conosco bene tutta la dedizione che Agostino ha impiegato per raggiungere questo traguardo. Il mio stile, il famoso BigPump, ha un'impronta di ispirazione americana. Sono molto soddisfatto del nostro operato e fiero di ciò che siamo riusciti a raggiungere. Mi aspettavo il massimo, ma lui è andato oltre. Adesso dobbiamo ricaricare le energie e migliorare ulteriormente la forma sul palco".