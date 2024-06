Atletica, Sibilio nella storia: argento agli Europei e record italiano dopo 23 anni

Alessandro Sibilio scrive un pezzo di storia dell'atletica leggera italiana. Ai campionati Europei di Roma l'atleta napoletano conquista la medaglia d'argento nei 400 hs, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna allo stadio Olimpico.

L'azzurro, tormentato dagli infortuni nelle ultime due stagioni, stabilisce anche il primato italiano, strappandolo dopo ben 23 anni al grande Fabrizio Mori con il tempo record di 47.50 (47.54 il precedente). A vincere la gara è il primatista mondiale, il norvegese Warholm, che si conferma re della disciplina.

Per Sibilio, dunque, comincia nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi, dove l'obiettivo per l'ostacolista partenopeo sarà quello di centrare la finale, come già avvenuto nel 2021 a Tokyo.