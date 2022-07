Circolo Posillipo, Aldo Campagnola eletto presidente: "Lo sport al centro del piano di rilancio"

Nel corso delle votazioni per l’elezione della nuova dirigenza che si sono tenute domenica 10 luglio, Aldo Campagnola è stato eletto nuovo presidente del Circolo Nautico Posillipo. Gli altri due candidati erano il presidente uscente Filippo Parisio e l’ex presidente Bruno Caiazzo.

La carica di vicepresidente amministrativo sarà ricoperta da Filippo Smaldone, già consigliere agli eventi. Vicepresidente sportivo sarà invece Maurizio Marinella, già presidente del circolo.

“Ringrazio il presidente Parisio per quanto fatto fino ad ora egregiamente, con passione e cuore, ringrazio lo stesso Parisio e Bruno Caiazzo per una campagna corretta e all’insegna della amicizia e stima reciproche”, sono le prime dichiarazioni del neo eletto presidente Campagnola.

"Ringrazio chi mi e ci ha votato e anche chi non l’ha fatto, ma partecipando attivamente ha reso vivace una tornata elettorale di grande correttezza e amicizia tra i candidati. Un ringraziamento speciale va alla mia squadra di candidati consiglieri, professionisti tutti splendidi che hanno lavorato con me in team con grande efficienza. Un ringraziamento alla mia compagna Giorgia e a mio figlio Riccardo e ai miei amici che mi hanno sostenuto in questa lunga avventura elettorale. Do il benvenuto ai consiglieri amici già candidati con me ed ai quattro eletti della squadra dell’amico Caiazzo. Ora remiamo tutti insieme perché dobbiamo cementare un’unità di circolo necessaria per le tante sfide che ci attendono e che vanno affrontate e vinte subito una dietro l’altra, con lo sport al centro del piano di rilancio“, ha aggiunto Campagnola.

I risultati delle votazioni

270 voti Campagnola (219 voto telematico / 51 in presenza)

220 voti Caiazzo (157 voto telematico / 63 in presenza)

104 voti Parisio (72 voto telematico/ 31 in presenza);

603 votanti su 805 aventi diritto;

3 schede nulle, 6 schede bianche.

Le parole dei neo vicepresidenti

Smaldone: “È una bella soddisfazione personale soprattutto per l’amore che ho per il circolo e per l’esperienza che ho maturato in questi anni da consigliere ai grandi eventi e alla Cultura, che continuerò a promuovere. Credo nella squadra e negli obiettivi di migliorare ciò che c’è da migliorare al circolo”.

Marinella: “Chiaramente sono molto contento. Dopo la mia esperienza da presidente, avevo giurato di non partecipare più ad elezioni e votazioni ma l’affetto e l’entusiasmo di Aldo, mi hanno convinto. Io sono socio e orgoglioso della mia storia di sportivo al Circolo Posillipo che è la mia seconda casa. Siamo un gruppo di professionisti che ci mettono la faccia: oggi ho festeggiato la vittoria con miei compagni di viaggio, ma confesso che ad un certo punto mi sono allontanato e ho fatto una passeggiata sulla scogliera e mi sono “arricreato”, perché il Circolo Posillipo è un posto magico. Siamo molto carichi. E sono certo che con questo entusiasmo si possano fare grandi cose”.

I consiglieri eletti

Assieme al presidente e ai vice presidenti, sono stati eletti consiglieri:

Antonella D'Avino 204 voti

Leo Siciliani 196

Giuseppe Mango 194

Luigi Massimo Esposito 193

Claudio Zanfagna 187

Enrico Deuringer 176

Antonio Ilario 161

Lucia Cascio Ferrara 158

Antonio Recano 158

Marilisa Varrone 158

Italo Tripoti 155

Massimo Falco 151

Roberto Pennisi 144.