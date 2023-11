Tra le patologie inizialmente asintomatiche, il tumore alla prostata.

Forse non tutti sanno che esistono molteplici patologie che in un primo momento di sviluppo o incubazione, risultano asintomatiche. L’assenza di sintomi può apparentemente apparire come un beneficio, tuttavia, può aumentare il rischio che la stessa patologia non venga individuata in un tempo ragionevole.

Un esempio può essere il noto tumore alla prostata. Ecco perché è importante la prevenzione, che è possibile attuare sottoponendosi a dei semplici esami periodici, che permettono di individuare “in tempo” l’eventuale diagnosi.

Nella città di Napoli, un centro medico di alta specializzazione, è pronto ad accogliere i propri pazienti offrendo i migliori servizi di prevenzione e controllo.

Alta specializzazione, esperienza e aggiornamento continuo

Collocato nel cuore della città, il centro medico di alta specializzazione Urocenter, offre servizi d’eccellenza, grazie ad un costante aggiornamento professionale e all’innovazione tecnologica, avvalendosi di attrezzature e metodiche diagnostiche e terapeutiche avanzate.

A dirigere il centro, il Dottor Giuseppe Quarto, urologo e andrologo, specializzato nel trattamento dei disturbi urinari e sessuali. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è attualmente uno dei massimi esperti nel trattamento dei disturbi della prostata, eiaculazione precoce, disfunzione erettile ed infertilità maschile.

La passione per il lavoro, la cura della persona e il rispetto del paziente sono valori fondamentali per Urocenter, e permettono al centro di essere apprezzato da migliaia di pazienti sia a Napoli che nel resto della Regione Campania.

Visite, controlli e terapie: i campi di eccellenza al servizio del paziente

Con un team dedicato al paziente, Urocenter offre servizi che vanno da una prima consulenza e visita di controllo, a incontri più mirati e specifici.

Tra le principali possibilità:

visita urologica e andrologica

ecografia prostatica trans rettale e dell’apparato urinario

uroflussometria

doppler penieno dinamico

esame urodinamico

chirurgia del pene

ecodoppler testicolare e scrotale

cistoscopia

riabilitazione incontinenza urinaria

riabilitazione disfunzione erettile

biopsia prostatica

Il paziente viene seguito costantemente in ogni suo passo, garantendo la massima eccellenza e dedizione.

Tumore alla prostata: caratteristiche, visite di prevenzione e trattamenti

Si tratta del tumore più diffuso nella popolazione maschile e rappresenta il 18,5 per cento di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo. Ha origine dalle cellule presenti all'interno di una ghiandola, la prostata, che a causa di fattori quali l’avanzamento dell’età e l’azione degli ormoni, cominciano a crescere in maniera incontrollata.

Nella fase iniziale, tale neoplasia è completamente asintomatica, ma se diagnosticata in tempo, presenta una guarigione superiore all’80%. La diagnosi può essere emessa a seguito di una visita urologica, che rappresenta la forma più diffusa e importante di prevenzione.

A tal proposito, Urocenter e il Dottor Quarto, offrono ai propri pazienti controlli quali l’esplorazione rettale, la valutazione del dosaggio del psa, tecniche di imaging come ecografia trans rettale, risonanza magnetica multiparametrica e biopsia prostatica fusion.

Nello specifico, la biopsia prostatica, eseguita per via trans rettale, prevede l’estrazione di pezzettini di prostata attraverso una sonda ecografica, per poi farli analizzare al microscopio. Urocenter, oltre alla procedura classica, offre la tecnica fusion in cui viene Fusa un’immagine ottenuta con risonanza magnetica multiparametrica della prostata con quella ecografica, permettendo di identificare e centrare anche lesioni piccole.

In caso di sintomatologie a livello urinario e ingrossamento della prostata, che non rispondono alle terapia medica, il centro è specializzato nei seguenti interventi chirurgici:

chirurgia laser della prostata , che permette di trattare per via endoscopica (senza taglio) le prostate ingrossate che creano disturbi urinari. Tale tecnologia consente di trattare prostate molto grandi che prima richiedevano un intervento con il taglio sovrapubico. Inoltre, grazie alla migliore capacità di coagulazione, si riducono i tempi di recupero;

, che permette di trattare per via endoscopica (senza taglio) le prostate ingrossate che creano disturbi urinari. Tale tecnologia consente di trattare prostate molto grandi che prima richiedevano un intervento con il taglio sovrapubico. Inoltre, grazie alla migliore capacità di coagulazione, si riducono i tempi di recupero; chirurgia robotica, che presenta una minore invasività e la capacità di vedere i tessuti con un ingrandimento 10 volte superiore a quello dell’occhio. Tali funzioni, permettono di analizzare e agire con più precisione, soprattutto nei casi di prostatectomia radicale.

