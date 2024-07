Quando qualità e convenienza costruiscono una storia lunga 30 anni

Trent'anni di attività rappresentano un traguardo importante per ogni azienda, in qualsiasi settore. Una lunga storia è spesso sinonimo di qualità e di fidelizzazione dovuta alla grande fiducia che i consumatori ripongono nel marchio ed in chi per esso lavora. Fiducia che Superò, una catena di supermercati di Napoli e provincia, ha deciso di premiare con tre giorni di celebrazioni in occasione dello spegnimento delle prime trenta candeline

La storia di un successo che si fonda su valori importanti

La storia di un successo che si fonda su valori importanti. Nelle giornate del 4, 5 e 6 luglio, Superò omaggerà della colazione tutti i clienti, offrendo loro: caffè, brioche e biscotti.

Una lunga storia di successo quella dei supermercati Superò che è giusto festeggiare insieme a coloro che hanno permesso tutto questo, i clienti. Un'avventura cominciata 30 anni fa che si fonda da sempre su tre valori: convenienza, selezione e qualità, tutto condito dalla trasparenza. L'obiettivo è quello di portare il meglio sulla tavola, con prodotti selezionati e genuini. Il supermercato diventa un luogo dove la spesa è un momento di condivisione, che esalti la ricerca di prodotti che valorizzano la tradizionalità del territorio.

Da Superò, inoltre, il rispetto per l'ambiente è un valore quotidiano, basti pensare che nessun tipo di materiale pubblicitario viene stampato e distribuito. Il personale altamente qualificato, viene formato per poter offrire assistenza ai clienti in tutte le fasi d’acquisto, aiutandoli nella ricerca e nella scelta dei prodotti. I reparti freschissimi, da sempre fiore all'occhiello della catena di supermercati Superò, si arricchiscono nel reparto gastronomia di prodotti pronti da gustare, tutti di produzione propria, dalla rosticceria ai sughi pronti passando per i contorni grigliati.

Non solo colazioni, in regalo anche la borsa cabas Superò

Una cavalcata lunga tre decenni nel corso dei quali il brand si è evoluto ed è cresciuto tanto da poter contare oggi su 18 punti vendita ubicati per la città di Napoli fino a Sant'Agnello e Capri. Durante la “tre giorni” di celebrazioni oltre alla colazione, ogni cliente verrà omaggiato di uno borsa cabas Superò ad ogni minmo di spesa. Gli ingredienti per non mancare alla grande festa ci sono tutti. Non rimane che recarsi in uno dei punti vendita il 4, 5 e 6 luglio per poter festeggiare insieme al personale. Per conoscere il supermercato Superò più vicino a casa e rimanere aggiornati su novità e iniziative basta visitare il sito web oppure seguire le pagine social Instagram e Faceboook

Superò, convenienti da sempre.