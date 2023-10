Terme e benessere: una pausa di relax tra natura e salute

Le terme e il benessere sono un binomio intramontabile che affascina l'umanità da millenni. Luoghi di pace e tranquillità, spesso immersi in scenari naturali mozzafiato, che offrono una via per ritrovare l'equilibrio fisico e mentale attraverso una serie di trattamenti come: l'idroterapia, il massaggio, la meditazione e altre pratiche terapeutiche che per qualche ora o qualche giorno fanno dimenticare lo stress della vita quotidiana.

Non è un caso dunque l'ampio successo ottenuto in tempi recenti dal turismo termale che continua a registrare numeri da record, affascinando e interessando schiere sempre più grandi di pubblico. L'offerta è ampia e ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Le Terme di Napoli, tra storia e modernità

Tra le più rinomate mete termali italiane fanno capolino le Terme Stufe di Nerone, antiche terme romane che sorgono a pochi passi da Napoli, tra Pozzuoli e Bacoli. Le cosiddette terme del “Benessere Totale”, luogo ideale per la cura del corpo e della mente, le Terme Stufe di Nerone sono il posto più adatto per tutti coloro che vogliano ritrovare la sana forma fisica e psicologica e godersi una giornata di relax tra sauna, piscine termali, sorgenti naturali e un piacevole massaggio.

Conosciute fin dai tempi antichi per la cura e per il relax – ne parlavano già scrittori e storici come Plinio il Vecchio e Tito Livio – le acque termali delle Terme Stufe di Nerone sgorgano ad 80° e sono ricche di preziosi elementi minerali necessari al corpo per rimanere in tono ed elasticità oltre ad essere ottime alleate per la cura di reumatismi, artrosi e per la riabilitazione.

Un centro termale dotato di tutti i comfort e i servizi necessari al benessere della persona. Sono due le piscine termali, una interna e l'altra esterna, dove immergersi in acque calde, continuamente rinnovate, per nuotare o praticare esercizi fisici utili al rafforzamento osseo e muscolare, magari prima di rigenerarsi nella sauna. Le terme dispongono infatti di due stufe naturali, riscaldate dalle sottostanti acque termali, dove la tempertura si aggira intorno ai 53° e dove il vapore, ricco di sali minerali, può aiutare a risolvere fastidiosi problemi quali riniti e sinusiti croniche.

Attualmente, presso le Terme Stufe di Nerone è possibile effettuare terapie inalatorie, ginecologiche, antro-balneo terapie e fangoterapia oltre ad una serie di cure riabilitative.

All'interno delle Terme è inoltre presente un centro benessere dove, grazie alle competenze del team di massaggiatori, si può curare il proprio corpo o scegliere di seguire programmi di remise en forme.

Dal 12 ottobre aperte anche di sera

Parco termale, centro benessere, piscine e sauna, esiste un posto migliore per fuggire dalla routine quotidiana o per organizzare i propri eventi, come ad esempio un addio al nubilato? Probabilmente no, ed è anche per questo che presso le terme napoletane è possibile organizzare i propri eventi o prendere parte a quelli proposti dalla struttura.

Una lunga serie di luoghi e servizi votati al relax che adesso potranno essere vissuti anche di sera. Dal 12 ottobre infatti le Terme Stufe di Nerone saranno aperte fino alle 23 ogni giovedì e venerdì e daranno la possibilità a tanti napoletani, e non solo, di poter passare le loro serate all'insegna del totale relax, il modo migliore per rigenerare mente e corpo dopo una lunga giornata di lavoro o studio.

Il consiglio è dunque quello di visitare il sito web per acquistare i tanti pacchetti disponibili e per prenotare subito la propria visita alle Terme Stufe di Nerone, le terme di Napoli.