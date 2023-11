Prendersi una pausa nei mesi invernali

È risaputo che, generalmente, il momento dell’anno in cui ci concediamo di staccare la spina, rilassarci e vivere momenti di spensieratezza, è l’estate con le sue vacanze.

In realtà, la possibilità di prendersi una pausa dalla frenesia della quotidianità, esiste anche durante i mesi invernali: risultano infatti ideali per trascorrere una giornata in un centro termale e godere di tutti i benefici che le acque calde donano a corpo e mente.

Tuttavia, non dobbiamo immaginarlo unicamente come un momento di pausa, poiché può altresì rappresentare un’attività caratterizzante uno stile di vita corretto ed equilibrato. A pochi passi dalla città di Napoli, un meraviglioso centro termale offre la possibilità di vivere tutto questo all’interno di una location d’eccezione.

Immersi nel meraviglioso scenario dei Campi Flegrei

Se si è alla ricerca di un ambiente suggestivo in cui trascorrere una meravigliosa giornata, le Terme Stufe di Nerone sono il posto adatto. Questo centro termale, incastonato nello splendido quadro dei Campi Flegrei, è nato per ospitare tutti coloro che desiderano trarre beneficio delle calde acque termali.

L’accesso alla struttura è aperto non solo a chi desidera fermare il tempo e concedersi un momento di pausa dalla quotidianità, ma anche alle persone che inseriscono le attività termali all’interno di uno stile di vita sano ed equilibrato: si tratta di un esercizio all'otium, ad un tempo di qualità da dedicare al proprio corpo e alla propria mente, immersi nella natura con i suoi mille cambiamenti e a contatto con l'acqua termale curativa e accogliente.

Frequentare l’ambiente termale non è dunque da considerare un lusso, bensì una forma di rispetto nei confronti di corpo e anima.

Benessere dalla testa ai piedi: le acque calde termali, i fanghi e le terapie

Le acque termali che sgorgano alla temperatura di 80°C sono “ricche di preziosi elementi minerali necessari al corpo per rimanere in tono ed elasticità, ma sono anche riconosciute ottime alleate per la cura di reumatismi, artrosi e per la riabilitazione”.

L’ampio parco termale accoglie i propri ospiti tra una sauna naturale ad azione terapeutica – grazie ai sali minerali vaporizzati – un centro benessere, in cui concedersi un massaggio per rigenerarsi, e un centro termale, comprensivo di calidarium, piscine e docce termali e vasche Jacuzzi.

Per quanto riguarda l’aspetto curativo, le Terme Stufe di Nerone offrono i seguenti servizi:

Terapie termali

Antro-balneo terapia

Cure inalatorie

Cure ginecologiche

Fangoterapia

Riabilitazione post COVID

Tecarterapia

A proposito di effetti positivi delle acque termali, è doveroso segnalare che, a seguito di ricerche scientifiche, è risultato che le acque di Terme Stufe di Nerone sono efficaci nel trattamento del Long Covid, una condizione che colpisce numerosi individui che, dopo aver contratto il Covid, continuano a sperimentare sintomi debilitanti per mesi.

Come portare a casa le terme

Il centro, oltre alla preziosa esperienza in loco, permette di “portare a casa le terme”: esiste infatti una gamma di prodotti, tra cui Il detergente intimo a base di acqua termale delle Terme Stufe di Nerone, e il Thermal Beauty Routine, con prodotti specifici e naturali.

Per ricevere ulteriori informazioni e scoprire la realtà di Terme Stufe di Nerone, è possibile consultare il sito internet www.termestufedinerone.it.