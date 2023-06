Napoli Pizza Village: pizza, divertimento e un pratico aiuto in caso di peso sullo stomaco

Anche quest’anno, dal 16 al 25 giugno, Napoli sarà teatro dell’attesissimo Pizza Village,

un’iniziativa che punta a valorizzare uno dei prodotti più rappresentativi dell’Italia nel mondo, la Pizza.

Un’opportunità di divertirsi e di conoscere meglio questo amato alimento, incontrando gli artigiani, scoprendo la filiera produttiva, approfondendo la cultura e la tradizione legate ad esso.

Quest’anno, il Napoli Pizza Village, con i suoi 30.000 mq, ritorna con una grande novità: si trasferisce, infatti, negli ampi spazi verdi della Mostra d'Oltremare.

Naturalmente, non cambia il fatto che, come ogni anno, saranno presenti le più rinomate pizzerie del mondo.

Tutte le sere, dalle 18 all’1.00, si apriranno le porte di questo spettacolare Villaggio, in cui si fondono gusto, luci e suoni, per offrire un'esperienza unica.

Il Napoli Pizza Village, infatti, è un vero e proprio viaggio nel mondo della Pizza, che gli avventori potranno vivere attraverso le iniziative organizzate durante 10 giorni di festa indimenticabili. Tutte le attività saranno raccontate, in diretta radio/televisiva, da RTL 102,5, prima radio in Italia e Media Partner Ufficiale.

Ogni iniziativa ruota attorno a sua maestà la Pizza.

Le serate saranno animate da un susseguirsi di show gratuiti, incontri con la stampa, Master Class gratuite, laboratori a tema educazione alimentare, storia, cultura e tradizioni dedicati ai più piccoli e si terrà la finale del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo - Trofeo Caputo.

Inoltre, ci saranno le degustazioni nella nuovissima Area Pizza Tales - Racconti di Pizza.

Il biglietto di ingresso comprende, oltre alla fruizione di tutti i contenuti del Villaggio, un menù, a scelta tra ‘menù pizza’ (che include pizza, bibita, dolce e caffè) o ‘menù consumazione’ (che include bibita, dolce e caffè).

Sicuramente, con tante leccornie a disposizione, in queste occasioni è facile farsi prendere un po’ la mano ed esagerare con le quantità di cibo assunte. Questo, però, può essere causa di fastidiosi disturbi digestivi.



