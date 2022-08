Il Sole che illuminerà Quarto per 365 giorni l’anno

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’apertura di un nuovo punto vendita è sempre un evento speciale, è l’inizio di un percorso che racchiude mesi di preparativi, di sforzi e di lavoro. La materializzazione di un sogno che andrà a coinvolgere la vita di molti collaboratori.

È stato bello aver celebrato questa nuova apertura con un clima di festa e di gioia per tutti.

Questo è quello che è successo il 4 Agosto in provincia di Napoli al Centro Comm.le Quarto Nuovo, dove si è tenuta l’inaugurazione del nuovissimo supermercato Sole365.

<< “Siamo estremamente orgogliosi di questa nuova apertura. Negli ultimi mesi Sole365 ha avuto l’onore di divenire parte integrante di numerose realtà commerciali sul territorio e questo ci ha permesso di garantire continuità e stabilità a molti lavoratori e alle loro famiglie. Il nostro impegno continua, anche e soprattutto in questo momento storico, nell’ottica di una crescita che risponda sempre alle necessità di qualità e risparmio dei clienti e contemporaneamente alla creazione di nuove opportunità di lavoro in quanto anche in questo nuovo supermercato saranno impiegate circa 200 persone” >>

Commenta Michele Apuzzo, Amministratore delegato AP Commerciale.

Qual è la caratteristica che differenzia il Sole365?

L’unione tra convenienza e la qualità, offerta grazie ad una selezione delle migliori marche unita ad un risparmio notevole. Caratteristiche rappresentate pienamente anche nel marchio Selex che con l’iniziativa Spesa Difesa, si impegna a proteggere le famiglie dal carovita calmierando per tutto il 2022 l’aumento dei prezzi. Ma la convenienza non si limita a questo, infatti il modello Every Day Low Price completa l’offerta del punto vendita.

Di che cosa si tratta?

Il modello EDLP è una rottura verso i classici modelli di offerte a tempo e alle raccolte punti. Pone al centro dell’attenzione il cliente, i suoi bisogni e la sua soddisfazione, garantendogli ogni giorno i prezzi più bassi possibili. Un modello che sostiene anche l’ambiente eliminando completamente la stampa dei volantini promozionali.

<< “Espandere il nostro modello commerciale vuol dire lavorare in modo sinergico come squadra per rendere protagonisti i clienti e la loro esperienza di spesa, ideata sui bisogni e sulle necessità di ognuno. In questo momento, in cui è più che mai prioritaria la necessità di una convenienza, molti nostri clienti sentono l’urgenza di spostarsi per raggiungere il punto vendita più vicino per avere in un unico luogo risparmio, assortimento e accoglienza. Per questo ci impegniamo costantemente affinché sia sempre più semplice sceglierci per la spesa quotidiana. >>

Commenta Antonio Apuzzo, Direttore Commerciale ed Organizzativo di AP Commerciale.

Tutte le migliori aziende sono rese tali dal personale, ed è per questo che per Sole365 le persone che vi lavorano sono fondamentali.

Tutto lo staff è composto da persone altamente qualificate attente a soddisfare i bisogni della clientela, accompagnandoli in una vera e propria esperienza d’acquisto, fornendo consigli e suggerimenti.

Insomma non vi resta che visitare il nuovo punto vendita a Quarto dove, con i suoi oltre 4.000 MQ, potrete toccare con mano tutte le caratteristiche che avete appena letto, con la certezza di vivere un’esperienza d’acquisto di altissima qualità senza preoccuparvi del prezzo.

Sole 365

La Spesa. Tranquilli