Supermercati: A Napoli le parole d'ordine sono qualità e convenienza

Quattro anni di lavori e sogni per rendere realtà il nuovo punto vendita di Sole 365 di Mergellina. Il supermercato è stato inaugurato in Palazzo di piazza Piedigrotta, storico edificio progettato da Giovanni De Fazio nel 1929. Un amplissimo spazio vendita, dove i consumatori troveranno 12mila prodotti ogni giorno tra freschi e confezionati. "Mancavamo in questa parte della città - afferma Michele Apuzzo, amministratore delegato di Ap Commerciale - e siamo orgogliosi di aprire in una location così prestigiosa".

Come in molti altri negozi della catena non mancano i banchi della salumeria, della carne, del pesce e dell'ortofrutta. Nel solco della tradizione di Sole 365, anche in questo punto vendita vige la regola dell'everyday low price, cioé dei prezzi bassi e fissi tutto l'anno: "Vogliamo che il costo della spesa dei nostri clienti non cambi - spiega Antonio Apuzzo, direttore commerciale e organizzativo di Ap - Lo facciamo già da dieci anni in Campania, i prodotti non subiscono le dinamiche di prezzo della distribuzione".

Sole 365 vanta anche riconoscimenti e partnership importanti. Ne sono esempi il premio per il miglior reparto ortofrutta in Italia ai Cx store award 2022/2023 e la collaborazione con il Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università Federico II per il progetto Be.A 'Il benessere alimentare attraverso il benessere animale', che prevede una particolare attenzione al trattamento dei capi di bestiame. "Per noi è una giornata importante - conclude Antonio Apuzzo - Abbiamo atteso e desiderato questa location per anni ed è un grande passo per tutta l'azienda".