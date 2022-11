Beauty e wellness in pochi click: come prenotare un trattamento di bellezza nella tua città

Ormai risulta evidente, il mondo in cui viviamo viaggia sempre più veloce e le previsioni non sembrano mostrare grandi cambiamenti all’orizzonte. Traffico, lavoro, casa, famiglia: una quotidianità fatta di persone perennemente di corsa, in cui rallentare sembra diventato impossibile. Ritagliare dei momenti per noi stessi appare infatti complicato e anche i singoli minuti passati al telefono per provare a prenotare un trattamento che possa farci rilassare o staccare da questo ritmo frenetico, è un tempo che non siamo quasi più disposti a perdere.

Ecco che, in questo scenario, la tecnologia gioca un ruolo fondamentale, poiché in grado di facilitare i passaggi. A tal proposito, Treatwell rappresenta una totale rivoluzione. Grazie a questa piattaforma, gli utenti possono prenotare il proprio appuntamento di bellezza in pochi click e a qualunque ora.

Semplicità, efficienza e sostenibilità

Grazie a Treatwell è possibile prenotare il proprio appuntamento di bellezza in ogni città, ovunque ci si trovi, online. Tramite il sito web o attraverso l’applicazione (disponibile per Android e iOS), si seleziona il professionista a cui affidarsi, ricevendo conferma in tempo reale, a qualsiasi ora, della sua disponibilità. La ricerca del salone può avvenire selezionando una determinata zona geografica, filtrando i risultati sulla base del prezzo, dei servizi offerti dalla struttura o dalle recensioni verificate di altri utenti.

Per coloro che dispongono di un tempo limitato da dedicare alla prenotazione, è possibile scegliere in base alle preferenze di altri clienti, oppure in base a una selezione Top Rated, che raccoglie i saloni valutati per la migliore qualità e cura del servizio. Inoltre, grazie alla creazione di una propria area personale, si può ripetere l’ultima prenotazione, senza che ci sia la necessità di effettuare un’ulteriore ricerca.



In aggiunta, tra le ultime novità introdotte, Treatwell rivolge la propria attenzione al consumo sempre più consapevole della bellezza, che alla quantità predilige la qualità e soprattutto attento alla sostenibilità ambientale. È infatti in atto una collaborazione con South Pole, una delle più riconosciute organizzazioni a livello mondiale, che supporta imprese e governi in percorsi di decarbonizzazione, volta a ridurre l’impatto della bellezza sul cambiamento climatico. Treatwell si impegna a compensare 1kg di CO2 per ogni prenotazione effettuata online tramite la piattaforma coinvolgendo così tutti gli utenti e saloni partner in esperienze beauty più sostenibili.

Storia ed evoluzione

Nata nel 2008 come Wahanda e diventata Treatwell nel 2015, la piattaforma è oggi leader in Europa per la prenotazione online di trattamenti di bellezza e benessere. Nel 2020 Treatwell inizia a collaborare con Uala, realtà italiana che nasce con l’intento di fornire ai professionisti della bellezza un alleato digitale in grado di gestire l’attività a 360 gradi. Oggi le due aziende formano un unico Gruppo la cui forza risiede proprio nella combinazione delle due rispettive aree di eccellenza: prenotazioni e utenti da parte di Treatwell, software gestionale per i saloni da parte di Uala.



L’impegno costante, le collaborazioni e la dedizione hanno fatto sì che, ad oggi, la piattaforma abbia raggiunto notevoli risultati: la presenza in 13 paesi in Europa, la gestione di oltre 100 milioni di prenotazioni l’anno e la collaborazione con più di 45.000 saloni partner.

Treatwell per i saloni: un aiuto concreto per la gestione del lavoro

Come Treatwell aiuta i suoi 45.000 centri partner? Attraverso Treatwell Pro, il SaaS per l'industria della bellezza in grado di incorporare in un unico strumento moltissime funzionalità, riempire l’agenda e ridurre i no-show.

Grazie al software, di immediato utilizzo e senza che necessiti di installazione o formazione specifica, parrucchieri, estetisti e professionisti della cura della persona possono massimizzare la propria presenza online, gestire l’organizzazione del magazzino, degli ordini, dei fornitori, della fatturazione elettronica, guadagnando tempo da dedicare a ciò che amano di più del loro lavoro: coccolare i clienti.

A riprova del suo impegno verso il comparto beauty, Treatwell ha partecipato ufficialmente come main sponsor alla fiera Aestetica di Napoli 2022, che si è tenuta dal 12 al 14 novembre. Dimostrazioni, incontri e tutta l’energia di un team giovane e appassionato con un’unica missione: rivoluzionare il mondo della bellezza, digitalizzandolo.

Per ulteriori informazioni e per iniziare questa avventura all’insegna dei trattamenti di bellezza, è possibile consultare il sito internet www.treatwell.it e creare il proprio profilo personale.