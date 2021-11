Il vecchio che lascia spazio al nuovo: la rottamazione

Prima o poi ci siamo trovati tutti nella condizione di dover rottamare la nostra macchina, le motivazioni sono le più diverse: ha smesso di funzionare e non è possibile ripararla, a seguito di un incidente oppure più semplicemente vogliamo fare una scelta più green passando ad un veicolo elettrico o meno inquinante.

Se è la prima volta è quindi normale sentirsi un po’ disorientati, a chi dobbiamo rivolgerci, che documenti servono, in quanto tempo viene effettuata la rottamazione sono le domande più comuni che possiamo porci.

Quindi come si rottama un veicolo?

Scopriamolo insieme.

Scegliere con cura il demolitore

La prima cosa è rivolgersi a un’autodemolizione qualificata e referenziata, tutto ciò ci garantisce precisione e professionalità nella demolizione e nell’erogazione dei documenti.

I documenti devono essere compilati alla perfezione, ogni veicolo è infatti un bene mobile intestato al proprietario, ogni errore q fa capo direttamente a lui, soprattutto nel caso di tasse non pagate. Una volta che l’autodemolizione è stata scelta possiamo procedere con la consegna del veicolo e dei documenti necessari per la rottamazione.

Che documenti occorrono?

Per prima cosa occorre portare la Carta di circolazione, o libretto, il documento dove sono segnate tutte le informazioni del veicolo, le omologazioni e l’idoneità alla circolazione.

Il certificato di proprietà, un documento che attesta il possesso del veicolo rilasciato in forma cartacea per tutti i passaggi di proprietà effettuati prima del 5 ottobre 2015; per tutte le operazioni effettuate dopo questa data il documento è diventato elettronico e non è più necessario consegnarlo al demolitore.

In aggiunta una norma entrata in vigore il primo gennaio del 2020 ha unificato il certificato di proprietà e libretto di circolazione in un unico documento, denominato DU.

Le targhe anteriori e posteriori del veicolo e come ultimo una copia del documento di identità o della patente dell’intestatario del veicolo e della tessera sanitaria.

Casi speciali

Spesso possono incorrere degli inconvenienti, come lo smarrimento dei documenti, della targa o un fermo amministrativo del veicolo.

Nel caso dello smarrimento della targa o dei documenti è possibile procedere con la rottamazione dell’auto, sarà però necessario presentare la denuncia in originale erogata dagli organi di pubblica sicurezza.

Nel caso in cui il veicolo sia sottoposto a fermo amministrativo è possibile procedere solamente in due casi: pagando il fermo pendente sul veicolo o se quest’ultimo, previa autorizzazione delle autorità competenti, risulta essere un evidente pericolo ambientale.

Come si rottama un’auto

Una volta che tutti i documenti sono stati rilasciati al demolitore, quest’ultimo rilascia un certificato di rottamazione e dopo circa due settimane sarà possibile scaricare dal sito della pubblica amministrazione il certificato di radiazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

La scelta di un rottamatore competente è necessaria per avere la garanzia che la procedura sia effettuata secondo la legge e in totale rispetto dell’ambiente.

Professionisti come Motortecno Autodemolizione sono tra i migliori esempi per rottamare auto a Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, Benevento e provincia.

L’azienda offre una serie di servizi e di garanzie alla propria clientela, che li ha resi un punto di riferimento per la rottamazione in tutta la regione Campania.

Motortecno offre il ritiro a domicilio del veicolo su tutto il territorio campano.

Una volta presa in carico la vettura, Motortecno rilascia il certificato di rottamazione, il documento che esonera il proprietario da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa e che può essere consegnato alle assicurazioni per effettuare la voltura della polizza RCauto.

Grazie a oltre 40 anni di esperienza e alla professionalità dello staff, da Motortecno potrete trovare un servizio di assistenza in grado di rispondere a tutte le vostre necessità, rapidità nell’erogazione dei documenti, rispetto dell’ambiente e delle norme di smaltimento e il riconoscimento di un premio in denaro, se il veicolo viene consegnato in sede completo di tutte le sue parti. Il premio può essere riconosciuto anche in caso di ritiro a domicilio gratuito, se le condizioni logistiche, del mercato e del veicolo lo consentono.

In Campania Motortecno è un punto di riferimento per la demolizione, un’azienda che rispetta l’ambiente e le necessità della propria clientela e che vi garantirà la massima velocità e professionalità nella rottamazione della vostra vecchia vettura.