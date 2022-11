Ristrutturazione edilizia: i vantaggi di avere un unico referente

Ristrutturare casa è un po’ il sogno di molte persone. Ma è anche un’esigenza, dettata da calcoli di natura economica o meramente estetica: quest’operazione, infatti, consente una massima personalizzazione della propria abitazione. Eppure, tante persone finiscono per scontrarsi con la burocrazia, con tempi non rispettati, budget sforati... Per tutti questi motivi è bene sapere che la via più facile per intraprendere una ristrutturazione edilizia è affidarsi a un interlocutore unico: cioè, avere come referente un solo responsabile, garante del progetto e della realizzazione dei lavori.

Il Gruppo Corsicato, leader nell'edilizia da 4 generazioni, che si occupa di tutti gli aspetti, dalla progettazione fino alla direzione dei lavori, offre questo servizio: l’obiettivo è garantire tutto il supporto di cui si ha bisogno per la ristrutturazione del proprio appartamento, dalla consulenza all’installazione degli impianti, sino all’assistenza tecnica, logistica e burocratica.

Corsicato – con sede a Napoli e Formia, ma operante in tutta Italia – può contare su un corposo team di professionisti esperti nel campo della progettazione, nel design, nella creazione di impianti elettrici, così come nella scelta di colori, pavimenti, nella scelta degli arredi e nell’espletamento delle pratiche amministrative.

Chi intende avviare una ristrutturazione del proprio immobile può, quindi, contare e fare affidamento su un unico interlocutore fino alla fine dei lavori: il cliente potrà assistere allo stato di avanzamento del progetto, a tutte le fasi di realizzazione e ricevere risposte e chiarimenti puntuali su ogni dubbio.

Un unico interlocutore per tutti i lavori di ristrutturazione

Gruppo Corsicato offre assistenza e sostiene anche chi sceglie di usufruire del bonus 110%, occupandosi interamente delle pratiche che partono dal progetto sino al credito. Lo stesso vale per il cosiddetto “bonus facciate”, cioè la detrazione aggiuntiva che riguarda il decoro architettonico, che consente di recuperare il 60% dei costi.

Un nuovo servizio evoluto di consulenza

È recente, invece, la partnership tra Corsicato e Business Company Real Estate s.r.l, affiliata a Grimaldi franchising s.p.a.. La collaborazione nasce con l’obiettivo di fornire un servizio di ristrutturazione completo a una clientela sempre più esigente che cerchi un punto di riferimento nel campo immobiliare. Chi intende acquistare, infatti, può ricevere il massimo supporto e usufruire del servizio, affidandosi a professionisti dello spazio - architetti, ingegneri e consulenti immobiliari - dalla ricerca della casa sino al completamento dei lavori di ristrutturazione. Chi intende vendere, invece, potrà godere dello stesso servizio per ottimizzare e valorizzare il proprio immobile. ll Grimaldi store di Napoli, con sede in Via Carducci 32, infatti, in collaborazione con Corsicato, conta su un grande numero di consulenti specializzati in un ambiente multidisciplinare e multiservizi.

