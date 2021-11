Rapidità, efficienza e affidabilità: a Napoli la spesa a domicilio conviene

Oggi la spesa con consegna a domicilio sta per diventare una consolidata abitudine per milioni di italiani nonché una vera e affidabile alternativa alla tradizionale modalità di spesa.

Il motivo che ha spinto e continua a spingere i consumatori verso la spesa con consegna direttamente a casa è la comodità di poter acquistare tutto quel che serve in quantità maggiori e senza problemi negli spostamenti.

Ed è proprio per intercettare queste nuove esigenze dei consumatori che negli ultimi anni sono nati diversi servizi di delivery e di consegna a domicilio.

Un servizio di delivery comodo e veloce

Nella città di Napoli, la realtà di B.M. Service – società partenopea di logistica e specializzata nella consegna a domicilio della spesa – emerge come vera e propria eccellenza.

Attiva sul capoluogo campano sin dal 2015, B.M. Service si contraddistingue per la rapidità e l’affidabilità del trasporto e della consegna della spesa dalla cassa del supermercato alle case dei clienti. B.M. Service, oltre alla spesa degli utenti che acquistano online, applica il suo servizio anche per coloro che, fatti acquisti in punto vendita, decidono per comodità di affidare comunque all’azienda la consegna a casa della spesa.

Grazie a un’ampia flotta di scooter e furgoni – di colore rosso e brandizzati con il logo e i contatti dell’azienda – e un team accuratamente selezionato di circa 30 persone dedicate alle operazione di imbustamento, trasporto e consegna della spesa, B.M. Service riesce a garantire consegne rapide in tutto il territorio del comune di Napoli.

Attiva il servizio direttamente in punto vendita o via WhatsApp

Il servizio di delivery offerto da B.M. Service poggia su una serie di accordi tra questa azienda e diversi supermercati presenti nella città partenopea. In particolare, B.M. Service vanta una solida e lunga partnership con il Gruppo Baiano, realtà locale proprietari di 14 supermercati distribuiti sul territorio napoletano.

Come attivare questo servizio e far si che la spesa – sia che venga fatta online sia in punto vendita – venga consegnata direttamente a casa? È possibile richiedere l’attivazione del servizio direttamente nei punti vendita che collaborano con B.M. Service o, in alternativa, contattando la società tramite mail o via WhatsApp.