Candidati cercasi per cucinare a Napoli il pollo fritto del Kentucky

Cos’ha di speciale il pollo fritto del Kentucky? Lo si potrebbe celebrare per la morbidezza della sua carne o per la fragranza della sua panatura. O si potrebbe affermare che il suo segreto è il mix, effettivamente sconosciuto al pubblico, di erbe e spezie, che compongono proprio tale panatura. O ancora, si potrebbe asserire che il suo successo stia tutto nel faccione simpatico e sorridente del Colonello Harland Sanders.

Già, stiamo parlando, ovviamente, di KFC, Kentucky Fried Chicken, e del suo irresistibile pollo fritto, che sbuca invitante dai caratteristici bucket a strisce bianche e rosse. Se non l’avete mai assaggiato, vi siete persi un sapore unico al mondo.

I tre ruoli più ricercati da KFC

Eppure, oggi si può fare di più, perché il pollo fritto di KFC, adesso, non vi limiterete più solo a mangiarlo, ma potrete anche cucinarlo, seguendo l’“Original Recipe”, la ricetta tradizionale creata dal Colonnello in persona, e servirlo con il vostro miglior sorriso stampato in volto.

Potrete fare tutto questo, ovviamente, in uno dei 66 ristoranti KFC presenti su tutto il territorio nazionale, perché alcuni di questi, attualmente, stanno effettivamente cercando personale da inserire nelle posizioni scoperte e per la precisione nei seguenti ruoli, sia part time che full time, cruciali per l’azienda.

• Team Member: colui o colei che si occupa della vendita e del contatto con il pubblico.

• Team Member Cook: colui o colei che cucina i prodotti KFC, secondo gli standard qualitativi aziendali e seguendo le procedure operative approvate.

• Assistant del RGM: colui o colei che supporta il Restaurant General Manager nella gestione e nella leadership giornaliera del team.

Consideratelo un bel modo per entrare a far parte di una famiglia che conta in Italia circa 1.400 addetti, in grado di servire, dal 2014, anno in cui KFC è arrivato nel Bel Paese, fino a oggi, più di 10 milioni di persone.

E chissà che, una volta assunti e avendo accesso alle cucine, non si potranno conoscere, finalmente, gli ingredienti del successo del pollo fritto del Colonnello.

Lavorare nel ristorante KFC di Sant’Antimo, a nord di Napoli

In ogni caso, anche a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, ci sarà modo di candidarsi per una delle 50 posizioni aperte come Team Member e Team Member Cook presso il ristorante KFC che aprirà entro la fine del 2022.

E allora, per tutti gli interessati a lavorare nel franchising del Colonnello, la porta è aperta.

Requisiti e candidature: fatevi avanti!

Basta visitare il sito di KFC Italia per ottenere maggiori informazioni sulle assunzioni. E per quanto riguarda i requisiti richiesti, possiamo anticiparvene alcuni già qui:

• capacità di lavorare in team;

• capacità di gestire e risolvere problemi;

• autonomia organizzativa;

• flessibilità;

• dinamicità;

• attenzione;

• passione per il ruolo;

• professionalità.

Oltre a queste doti personali, non sono richieste esperienze specifiche, perché è un lavoro che si impara sul campo, grazie a un processo di formazione continua. Ciò che vi attende, però, possiamo dirvelo: un ambiente dinamico, giovane, informale e attento alla formazione e all’inclusione.

Insomma, fatevi avanti! Cercate le posizioni aperte e segnalate le vostre candidature sulla pagina dedicata.