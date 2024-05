Automotive, l'officina centenaria diventa un centro multi-marchio

Il mercato delle automobili è in continua evoluzione e, di conseguenza, deve esserlo anche quello dell'assistenza, delle riparazioni, dei ricambi.

A Napoli, in corso Meridionale 53, c'è un centro che ha quasi 100 anni di storia che fino a poco tempo fa era conosciuto con il nome di Motor Village. "È la storica sede della Fiat in città - spiega Roberto Pennino, aftersales manager del centro - Poi diventato Fca e, adesso, con la fusione con Psa Retail si trasforma in Stellantis &You - Sales & Services".

Concessionaria e officina allo stesso tempo, Stellantis &You Napoli sta vivendo una vera e propria rivoluzione che riguarderà migliaia di clienti. "Da alcuni mesi - prosegue Pennino - la nostra officina si è già aperta all'assistenza multibrand con Eurorepar Car Services, mentre da ora, oltre a vetture Fiat Alfa Romeo Lancia Jeep e Abarth, accogliamo anche gli altri marchi del gruppo Stellantis: Citroen, DS, Opel e Peugeot. In questo centro offriamo tutto ciò che riguarda il servizio assistenza: manutenzione, riparazioni, diagnosi, servizio gomme, carrozzeria. Possiamo eseguire anche controlli pre-revisione e revisioni ministeriali. Ci occupiamo anche di interventi in garanzia di casa madre e di campagne di richiamo. Proprio in questi giorni siamo impegnati in una campagna di richiamo Citroen e Ds per la sostituzione gratuita degli airbag Takata".

L'officina può contare su un team di circa 30 persone, di cui venti tecnici formati direttamente dalla casa madre: "Abbiamo 2mila metri quadrati di officina - racconta il manager - 15 ponti e contiamo 50 ingressi al giorno. Il servizio di prenotazione online e telefonico ha un team dedicato. Strategica è la posizione al centro della città il che significa che se un cliente ci lascia l'automobile non ha problemi a spostarsi. Inoltre offriamo anche dei servizi di mobilità alternativa, come il noleggio a breve termine Free2Move con offerte a partire da 30 euro. Siamo un punto di riferimento per gli utenti e vogliamo continuare a esserlo anche con i nuovi brand acquisiti".