Capodimonte, inaugurato un nuovo supermercato

Nuovo punto vendita in Città: pesce fresco tutti i giorni, panificazione in loco e ampi banchi di salumeria e macelleria

Inaugurato un nuovo supermercato in via Sergio De Simone, a Capodimonte. Si tratta dell'ultimo punto vendita, in ordine di tempo, del Gruppo Baiano in partnership con Coop - Alleanza 3.0. "Come in tutti i supermercati della nostra catena - spiega Leopoldo Russo, direttore direzione amministrativa finanza e controllo del Gruppo - i clienti potranno trovare banchi di prodotti freschi per quanto riguarda la macelleria, l'ortofrutta, la salumeria e la pescheria. Siamo molto orgogliosi del reparto pane, perché la produzione è interamente in loco, nel nostro laboratorio. Siamo felici di aver scommesso su Capodimonte, un quartiere di pregio il cui sviluppo urbanistico non ha previsto fino a oggi l'insediamento di esercizi commerciali su grandi superfici".

Tra i punti di forza del punto vendita c'è proprio la collaborazione tra Gruppo Baiano e Coop: "Condividiamo la stessa filosofia - prosegue Russo - lo stesso controllo della filiera e la passione per la qualità. Come in altri nostri punti vendita, anche a Capodimonte .