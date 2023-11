Torna la magia dei mercatini di Natale a Napoli

Lentamente le strade delle città iniziano a illuminarsi, cambia il profumo nell’aria e l’atmosfera si fa più calorosa. È l’arrivo delle festività natalizie a portare una nuova ventata di magia.

A contribuire a questo contesto sono anche i mercatini di Natale, sempre più amati dalle persone: un’occasione per scoprire antiche tradizioni e riscoprire le proprie, dove si diffondono prelibatezze culinarie e pezzi di artigianato, in un’atmosfera d’incanto.

I mercatini di Natale di Pietrarsa

È ciò che succede e succederà a Napoli anche quest’anno dal 2 dicembre al 7 gennaio, con il la quinta edizione dei Mercatini di Natale di Pietrarsa: tutta la dolcezza delle feste tra caratteristiche casette di legno, artisti di strada e street band, luci, colori, sapori e profumi dell’area food con i principali produttori di eccellenze enograstronomiche della Campania, oggetti di ogni genere, tra cui decorazioni fatte a meno, idee regalo, artigianato artistico.

Un evento da “vedere, vivere e gustare” quello che si terrà al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, uno spazio di circa 36mila metri quadri dedicato esclusivamente ai mercatini. Per accedervi sarà necessario un biglietto – prenotabile in anticipo direttamente online – nel cui prezzo sono inoltre inclusi l’ingresso al museo e alle mostre temporanee, e la partecipazione a tutte le attività organizzate per grandi e piccoli.

Eventi e spettacoli a tema cioccolato

A farla da padrone quest’anno sarà il cioccolato: tutti gli spettacoli, le attività e i laboratori per adulti e bambini saranno incentrati su questo tema. Un vero e proprio turbinio di eventi, tra cori gospel, la magia dei trombonieri di Cava de’ Tirreni, improvvisi flash mob, musical e performance teatrali. Si ‘vestirà’ a tema anche la Sala dei 500, al cui interno andranno in scena show e laboratori di caramelle e cioccolato.

Nella Sala Locomotive a Vapore, invece, i più piccoli potranno finalmente incontrare Babbo Natale e consegnargli la propria letterina. Ma per i bimbi non è finita qua, perché avranno l’occasione di partecipare alla caccia al tesoro “Sulle tracce del Grinch che ha rubato i doni del Natale”.

Raggiungere i mercatini sarà molto semplice: in treno con le tratte giornaliere per Pietrarsa, con il Pietrarsa Express o in auto, sostando in prossimità dello Stadio San Ciro (con navetta per il Museo).

Mercatini di Natale Napoli

Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa

Via Pietrarsa, snc - Napoli

Dal 2 Dicembre al 7 gennaio 2024

Acquista il tuo biglietto su: mercatinidinatalenapoli.it