Celebrare una festa o un compleanno: l’importanza della location selezionata

Come organizzare una festa? Questo è un quesito che in molti di noi provoca un vero e proprio senso di ansia: che si tratti di bambini o di adulti, approntare nei minimi particolari una festa, che sia di compleanno o la celebrazione di un evento, non è mai semplice; il rischio di dimenticare qualche aspetto fondamentale o di non invitare tutti è sempre dietro l’angolo.

Per questo motivo, innanzitutto è consigliabile avere le idee chiare su che tipo di festa si vuole organizzare, per esempio un compleanno a tema, scelta molto popolare negli ultimi tempi.

Particolare attenzione va riservata alla celebrazione delle tappe importanti, come, in età adulta, le cifre tonde, quali i 30, i 40, i 50 anni; oppure, la festa a sorpresa per il proprio figlio, che si approssima a diventare maggiorenne o, ancora, in occasione della laurea.

Va, quindi, scelta la location ideale che si adatti perfettamente a quello che si ha in mente.

Tornando alle feste di compleanno a tema, ad esempio, molto in voga è quello hawaiano: in questo caso è essenziale organizzare il party a bordo piscina.

Imprescindibile, dunque, è che il locale scelto ne disponga e che sia allestito in maniera appropriata.

A questo punto, non rimane che comunicare il dress code ai propri invitati, come camicie e ghirlande di fiori.

A Napoli, un’ottima soluzione è quella di rivolgersi a Tenuta Astroni, una splendida villa inserita nel cuore dei Campi Flegrei, perfetta se si desidera celebrare una festa indimenticabile.

La location perfetta per una festa indimenticabile

La villa, oltre ad avere un’ampia disponibilità di posti all’interno, in locali climatizzati in stile moderno e shabby chic, offre anche la possibilità di organizzare la propria festa all’aperto, presso gli spaziosi e curati giardini.

Gli spazi esterni dispongono, anche, di un’elegante piscina, che diventa teatro di suggestivi effetti scenografici; a bordo piscina, durante la bella stagione, è anche possibile allestire il buffet.

La location si presta, quindi, a qualsiasi tipo di celebrazione, dalla più raffinata alla più stravagante.



Per garantire la perfetta riuscita del party di compleanno, Tenuta Astroni mette a disposizione uno Staff di professionisti, che assisterà i clienti durante il percorso organizzativo, facendosi carico di tutte le incombenze; dalla decorazione dei tavoli e dell’ambiente circostante, dalla selezione musicale alla preparazione del buffet, pranzo o cena, tutto viene curato nei minimi dettagli, così da ottenere un risultato impeccabile.

Per quanto riguarda la scelta del menu, qualunque sia l’opzione preferita, ci si può affidare allo chef, che con competenza e professionalità saprà suggerire la soluzione migliore per soddisfare il palato di tutti gli invitati.

Insomma, non rimane che godersi la festa, divertirsi e creare il ricordo indelebile di un momento speciale.

Non solo compleanni

Data la bellezza e l’ampiezza degli spazi, l’eleganza e il comfort offerti, la location si presta non solo alla celebrazione di compleanni, ma anche di altri eventi importanti.

Ad esempio, Tenuta Astroni è il luogo perfetto dove festeggiare il conseguimento della laurea, un successo che merita di essere accolto con entusiasmo.

Anche in questo caso, un team di professionisti si mette a disposizione dei clienti, per realizzare la festa desiderata.



O ancora, se si desidera celebrare l'anniversario di matrimonio (ad esempio i 25 o i 50 anni), magari rinnovando le promesse, la Tenuta si rivela una scelta indicata, anche grazie alla splendida cornice naturale che la caratterizza.

Un modo per trascorrere in maniera memorabile nel tempo con i propri cari, dando risalto alla ricorrenza.



Per tutte le occasioni, comunque, questo periodo è perfetto per vivere gli spazi all’aperto di cui il luogo dispone: una festa allestita a bordo piscina, magari animata da effetti scenografici, è davvero suggestiva ed in grado di ammaliare gli ospiti.

Per scoprire tutto quello che la Tenuta Astroni offre, è possibile visitare il sito o la pagina Facebook.