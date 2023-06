Lavorare per un'azienda leader nel settore dei lavori pubblici

Lavorare nel settore della manutenzione e nell'ambito dei lavori stradali? Niente di più facile, soprattutto se si ha a che fare con un'azienda che ha fatto della trasparenza e del rapporto con i clienti il proprio punto di forza.

L'esperienza quarantennale completano il tutto, andando a definire per sempre la propria mission: mantenere un forte senso di responsabilità verso i clienti, una massima attenzione alla sicurezza ed etica, sia negli appalti che con i dipendenti.

Un’azienda punto di riferimento

Stiamo parlando di Sogem, azienda bresciana (ma con sede anche a Verona, Cremona, Piacenza, Pavia e Mantova) che conta 40 anni di esperienza nei lavori stradali, nella realizzazione e manutenzione di reti fognarie, metanodotti e acquedotti. Sogem interviene in ogni elemento fisiologico dell’impianto: dai pozzi alle tubazioni, fino al ripristino del manto stradale.

L’azienda è in continua espansione e rinnova costantemente il parco macchine, le attrezzature, le tecnologie esecutive e i materiali.

Negli anni Sogem, gestita dai due fratelli Mauro e Alberto Costanzi, si è affermata per i valori radicati in ogni piccola e grande scelta confermati dall’amministratore dell’azienda.

Lavorare per Sogem

Entrare a lavorare nel team di Sogem significa collaborare con un’azienda che ha fatto dell’etica e del rispetto verso il prossimo la sua bandiera.

Sogem ha sempre selezioni aperte per diverse posizioni in azienda, consultabili sul sito e propone tra queste anche formule di lavoro con vitto e alloggio. Autocarri, gru, escavatori, attrezzature per l’asfalto e box termici: Sogem è sempre disponibile alla formazione del personale che vuole imparare e migliorare le proprie competenze.

L’azienda è disponibile a prendere in considerazione anche l'organizzazione di gruppi di lavoro provenienti dalla stessa zona.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio del personale, attraverso l’indirizzo mail protocollo@sogembs.it o il numero 030 8982291.