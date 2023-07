L’innovazione arriva in farmacia

Si sa, l’innovazione è ormai un valore assoluto per emergere in campo imprenditoriale. Un modo vincente per distinguersi dalla concorrenza e trovare il proprio posto in quell’“oceano blu” che il marketing identifica come un vantaggio competitivo.

Innovare vuol dire creare qualcosa di unico: numerose attività hanno costituito il proprio brand su questo aspetto e i frutti di questo lavoro sono stati il più delle volte ben accolti.

È quindi un valore tra i più importanti da perseguire. Nel corso della storia, questo modus operandi ha coinvolto numerosi settori, tra cui anche quello delle farmacie.

Una farmacia all’avanguardia

È proprio il caso di una farmacia a dirci come si può innovare, in un settore apparentemente poco tecnologico. Stiamo parlando di Farmacie Italiane, una delle più grandi catene di farmacie e parafarmacie private in Italia, che nel corso degli anni ha coccolato il suo cliente creando un servizio di e-commerce tra i più rapidi: Farmacia Loreto.

Con uno staff di oltre 100 persone, quasi 200.000 mila prodotti sempre disponibili e una consolidata esperienza ventennale, Farmacia Loreto soddisfa i bisogni di bellezza, salute e benessere con la massima competenza, professionalità e passione. Il servizio di spedizione in 24 ore e un customer service di primissimo livello sono i plus migliori per essere vicini ai nostri clienti digitali.

Lo spirito del progetto è da sempre orientato verso una forte innovazione di processo senza mai tradire la vocazione farmaceutica, creando il giusto mix tra tradizione e cambiamento.

Un nuovo servizio firmato Farmacia Loreto

Oggi, Farmacia Loreto, offre ai propri clienti un ulteriore servizio volto a soddisfare le esigenze in maniera rapida e qualitativamente impeccabile: si chiama Fast e consiste nella possibilità di ricevere uno specifico ordine in maniera ancora più veloce del solito, anche fino a 90 minuti.

Le città coperte da questo servizio sono Milano, Bologna, Roma e provincia, Napoli, Parma, Genova, Pescara, Catania, Siracusa e Palermo: è in questi luoghi che gli utenti potranno scegliere di ricevere a casa in meno di un’ora e mezza oltre 27mila referenze sulle 170mila presenti nel catalogo di Farmacie Italiane.

La spedizione FAST ha un costo di 4,99€ se si desidera la consegna dell’ordine in giornata. Se invece si preferisce la spedizione in 90 minuti il costo è di 6,99€. Il servizio FAST è invece gratuito per gli ordini superiori a 49,90€, ma attualmente è in offerta a 29,90€.

Un modo “fast” di ordinare

Acquistare un articolo tra quelli presenti (dai farmaci agli alimenti, passando per prodotti per l’igiene e cosmetici) e farlo in maniera “fast” può risolvere diversi problemi: uno su tutti l’urgenza con cui si ha necessità di usufruire di un prodotto. Non è scontato infatti che tale prodotto si riesca a trovare in tempo, tra l’insufficienza del magazzino e il tempo che intercorre dall’ordine al ritiro. Nella rapidità di spedizione di Fast, compatibilmente alla disponibilità, si può migliorare una grande esigenza. E assolvere al compito più importante di tutti: garantire una massima soddisfazione al proprio pubblico.