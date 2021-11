Le regole per un Natale senza stress

Natale si sta avvicinando e per molti questo periodo dedicato a famiglia, pace, allegria e serenità è una ricorrenza piacevolmente attesa. Ma non è sempre così: il Natale può essere un periodo stressante anche per i più rilassati tra noi. La frenesia natalizia, l’obbligo di dover essere buoni, acquistare i regali, partecipare alle riunioni di famiglia e via dicendo possono comunemente generare stress e malumore e la pressione alimentata dalle aspettative di creare una “giornata perfetta” può spesso metterci a dura prova. A breve termine, lo stress può essere utile: ci mantiene concentrati e vigili. Ma vivere in uno stato di stress cronico provoca danni gravi alla nostra salute mentale e fisica. Ecco dunque una lista di consigli pratici per alleviare la pressione in vista del grande giorno.

Riduci le aspettative

Le feste vengono spesso caricate di aspettative troppo elevate. In questo contesto è bene adottare una prospettiva più realistica e gestibile: considerare in anticipo che per forza di cose non tutto alla fine sarà perfetto è un buon punto di partenza. Tenere poi a mente che la vera cosa importante del Natale è passare del tempo di qualità con la propria famiglia aiuta in questo compito.

Lasciati aiutare

Cucinare pranzi e cene pantagruelici, rassettare e addobbare la propria casa: facciamo di tutto per essere accoglienti, anche se questo può generare un sovraccarico di lavoro in giorni che dovrebbero essere di vacanza e relax per tutti. Per questo è bene non caricare tutto su di te: delega alcuni compiti ad altri membri della famiglia. Condividere il lavoro di preparazione per il Natale creerà un grande spirito di squadra e incoraggerà tutti ad assumersi la responsabilità e godersi il successo della giornata. Oppure per affrontare tutto davvero senza stress, potrete riscoprire il piacere di condividere il pranzo nel vostro ristorante preferito o selezionare una preparazione speciale realizzata con cura da un professionista.

Prenditi cura di te

Ritagliati degli spazi in cui dedicarti a fare ciò che ti piace e ti rilassa uscendo, per quanto possibile, dagli obblighi sociali che spesso questo momento dell'anno ci impone. Se per esempio coltivi un hobby o ti piace fare sport non smettere di farlo proprio nel periodo delle feste, ma pianifica dei momenti dedicati a questo.

Pianifica i regali

L'acquisto dei regali viene spesso vissuto come un dovere più che un piacere, anche a causa della mancanza di tempo, soldi e idee. Una buona organizzazione può essere un antidoto allo stress. In primo luogo è bene stilare la lista di persone a cui si intende fare un regalo, per evitare dimenticanze. Il secondo passo consiste nella pianificazione di tempi, luoghi e possibilmente gli oggetti da acquistare già prima di recarsi nei negozi.

