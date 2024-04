Elettrica, ibrida, con incentivi: così cambia il mercato dell'auto

E' in fermento il mercato dell'automobile in Italia. Da un lato la transizione ecologica, con l'esplosione dei modelli ibridi o totalmente elettrici, dall'altro gli incentivi dello Stato che serviranno ad accelerare questo processo. In questo quadro in continua evoluzione,a Casoria provincia di Napoli, una nuova concessionaria presenterà tutte le novità del mondo Fiat e Jeep.

Dalla nuova 600 alla famiglia allargata della Panda, dall'Avenger al Renegade: "Casoria meritava una concessionaria ufficiale - afferma Francesco Palmesano, titolare del Gruppo insieme alla sorella Antonella - Siamo di fronte a un mercato in continua evoluzione. I clienti cercano vetture con alimentazioni differenti, sempre più connesse ai servizi web. Anche il rapporto con la concessionaria è cambiato con l'implementazione dei servizi on line.

Per questo motivo, formiamo i nostri consulenti per essere sempre al passo e poter guidare le persone al migliore acquisto".

All'inaugurazione, in via Principe di Piemonte 181, hanno partecipato decine di persone entusiaste. Tra loro, anche il sindaco di Casoria Raffaele Bene.

"Siamo orgogliosi di accogliere una struttura così importante e così bella - le parole del primo cittadino - Chi ha investito ha dato un segnale di grande affetto e grande stima alla comunità di Casoria". Presente anche l'attrice Rosalia Porcaro che, indossata la parrucca bianca, ha fatto divertire tutti con le sue battute dissacranti.

Ma protagoniste assolute dell'inaugurazione sono state le automobili: "Gli incentivi statali servono per accompagnare i clienti nella transizione ecologica. - prosegue Francesco Palmesano - Riguardano tutti i tipi di alimentazione e possono arrivare fino a 13mila euro. Come se non bastasse, in concomitanza con l'apertura, abbiamo studiato un pacchetto di offerte speciali. I nostri consulenti sono a disposizione per studiare la miglior soluzione, sia dal punto di vista economico che finanziario".