La cucina italiana, la più buona del mondo

Ha ottenuto numerose polemiche la dichiarazione di Gordon Ramsay, risalente ormai a qualche settimana fa. Il noto chef, in una trasmissione televisiva, ha affermato che la cucina greca è nettamente superiore a quella italiana, con grande disaccordo da parte di molti ospiti presenti e del web, una volta che la notizia ha fatto il giro dei social network.

Opinioni, certo. Eppure non sembrano dello stesso avviso altri grandi chef internazionali, che da sempre invidiano alla cucina italiana la commistione di sapori e ingredienti unici e di qualità. Una vera e propria magia per le papille gustative. Quasi indescrivibile a parole.

Il tempio del gusto ad Afragola

Esiste un polo enogastronomico dove la tradizione della cucina italiana incontra l’eccellenza. Stiamo parlando di Casa Madre, un vero e proprio tempio del gusto situato ad Afragola, dove i prodotti di eccellenza hanno una vera e propria storia da raccontare. Dal caseificio alla macelleria, dal forno e la pasticceria alla pescheria, passando per la salumeria e i freschissimi, Casa Madre offre la migliore qualità e selezione. Al tempo stesso mira ad accogliere la nuova proposta culinaria, proponendo un sushi-poke Lab e una varietà di prodotti gluten free, per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più preparata.

Ovviamente la selezione vini è molto fornita: nella cantina di Casa Madre è possibile reperire etichette italiane e straniere, selezionate con cura da un sommelier di grande prestigio.

Il ristorante d’eccellenza

A culmine di questa esperienza un ristorante accogliente, intimo e raffinato, dove poter godere di un’esperienza di eccellenza unica. I piatti dello chef Nicola Lanzi ben esemplificano l’incontro tra tradizione e innovazione: diversi percorsi di degustazione che coinvolgono tutti i sensi, facendo innamorare il cliente una volta per tutte. Tale esperienza è ben servita dal Maitre Sommelier Salvatore Matarazzo e il suo staff, che regalano al cliente un servizio impeccabile.

Il ristorante è adatto sia per cene conviviali ma anche per business lunch e incontri professionali.

Nuova apertura a Pomigliano d’Arco

Ormai non è più un’indiscrezione: Casa Madre raddoppia e apre un nuovo centro a Pomigliano d’Arco, a una decina di km da Afragola. Obiettivo di questa espansione è quella di costituirsi in maniera sempre più importante come un vero e proprio punto di riferimento in Campania. In questo modo, Casa Madre si trasforma da Tempio a Impero, raggiungendo un pubblico sempre più ampio.