Nuovo appuntamento del career day digital itinerante: tocca a Napoli

Dopo la sessione di laurea di settembre – e in vista della sessione invernale in arrivo – per migliaia di studenti die dintorni è giunto il momento di muovere i primi passi nel mondo del lavoro e sondare il terreno alla ricerca di interessanti opportunità professionali.

Tuttavia, un po’ per inesperienza, un po’ per la difficoltà nell’instaurare un dialogo con gli interlocutori giusti, per un giovane laureato o laureando, muoversi nel mercato del lavoro può risultare un’impresa non semplice e il rischio di girare a vuoto è alto.

La fiera del lavoro digital arriva a Napoli

Proprio per mediare tra mondo accademico e mondo dell’impresa, Cesop HR Consulting Company da oltre trent’anni mette in contatto studenti e laureati con il mondo imprenditoriale, organizzando fiere del lavoro e career day.

Nel corso del 2020, per far fronte agli ultimi eventi, Cesop ha lanciato il format di Virtual Job Meeting, network di eventi virtuali e gratuiti che fanno da ponte tra studenti e laureati degli atenei italiani e i recruiter di importanti realtà produttive nazionali e multinazionali.

Giovedì 11 novembre, dalle ore 9.30 alle 16.30, si terrà Virtual Job Meeting Napoli, importantissima occasione per studenti universitari e laureati di Napoli e delle aree limitrofe che potranno consegnare il proprio CV e interagire con i responsabili del personale delle tante aziende partecipanti, tra cui spiccano nomi come: Accenture, Alleanza, Capgemini, Eraclito2000, Fedegari, Gi Group, Kineton, Lutech, Soft Strategy, STM Industriale, Umana e Webuild.

Iscriviti gratuitamente



Webinar e videocolloqui

Oltre alle chat e ai videocolloqui con i recuiter, Virtual Job Meeting Napoli prevede anche momenti formativi e il suo programma si compone di workshop e di webinar di orientamento per gli studenti.

Tra questi segnaliamo:

- Come affrontare un videocolloquio

- Come creare un CV di impronta internazionale

- Come scrivere una cover letter vincente

Giocare e trovare lavoro

Non è tutto qui: il giorno dell'evento, entrando in piattaforma, avrai anche la possibilità di giocare a un’avventura che ti restituirà un report sulle tue soft skills. Grazie a questo report, potrai essere maggiormente notato dai responsabili delle aziende che offrono lavoro!

Come partecipare

Per partecipare bastano pochissimi click: inserendo la propria mail sulla pagina dell’evento, si riceveranno dopo pochi minuti tutte le istruzioni per portare a termine in modo corretto l’iscrizione.