Il Natale napoletano è un’apoteosi di maestria artigiana

C’è chi, parlando di Napoli, cita solo Maradona e chi ne elogia la pizza inimitabile, altri provano a fare di tutta l’erba un fascio ricordando la criminalità in città. Tutti elementi, questi, che, nel bene o nel male, hanno reso Napoli conosciuta e riconoscibile in tutto il mondo.

Ebbene, noi oggi ci concentreremo su un altro aspetto, forse meno in vista o semplicemente meno trattato, ma altrettanto determinante nel creare un immaginario napoletano unico e originale: le sue eccellenze.

Certo, ora voi obietterete che anche Maradona e la pizza sono eccellenze di Napoli, e questo è indubbiamente vero, ma sono anche quelle più inflazionate e conosciute.

Gli artigiani napoletani eccellono in tante attività uniche della città

Per arrivare a conoscere veramente la città e chi la abita, e considerato il Natale in avvicinamento, a noi oggi, piace ricordare l’eccellenza tutta napoletana dell’arte presepiale di San Gregorio Armeno o la tradizione orafa del Borgo Orefici, o ancora, la maestria dei liutai nel Centro Storico e degli artigiani del corallo di Torre del Greco.

Tutti mestieri che mantengono i loro segreti custoditi dalle mani capaci degli artigiani, in grado di creare qualcosa di unico e inimitabile, traendolo magicamente dall’argilla, dal metallo, dal legno e dal mare.

Ebbene, esiste un’altra eccellenza partenopea che non abbiamo ancora citato e che viene creata letteralmente dall’elemento forse più importante e caratterizzante di Napoli: il sole.

Birra N’Artigiana: la prima birra prodotta con il sole di Napoli

Già, proprio il caldo sole che illumina la città in tutte le stagioni è uno degli artefici di una creazione esclusivamente napoletana: la birra N’Artigiana, creata dal Birrificio Artigianale Napoletano in ben quattro versioni classiche, più una speciale.

N’Artigiana, infatti, che durante l’anno viene realizzata oro, rossa, ambrata e doppio malto, sotto Natale, già da due anni viene prodotta anche in edizione limitata nell’imperdibile versione Birra di Natale ispirata, anch’essa come le altre, al mondo delle Belgian Strong Ale.

5 caratteristiche che non mancano alla birra artigianale napoletana

Vediamo, allora, di comprendere, insieme ai mastri birrai del Birrificio Artigianale Napoletano, dove viene prodotta la N’Artigiana, quali segreti nasconde questo liquido dal colore bruno e dai riflessi rubino e, soprattutto, cerchiamo di capire quale ruolo gioca il sole nella sua produzione.

N'Artigiana è artigianale

Questa birra è un vero e proprio omaggio agli artigiani storici di Napoli, alla loro arte di saper fare con il cuore e la passione un lavoro certosino chiusi nelle loro botteghe. Un lavoro che si concretizza nell’attenta cura dei dettagli e nei processi di lavorazione all’avanguardia che utilizzano tecnologie 4.0.

N’Artigiana è di qualità superiore

Non è un caso che l’impianto di produzione di questa birra sia dotato delle più recenti e sofisticate tecnologie 4.0, in grado di garantire un controllo costante della qualità lungo tutto il ciclo di lavorazione. E non è un caso neanche che, oggi, per un prodotto di qualità, all’artigianalità si debba accostare necessariamente la tecnologia. Solo così, infatti, potranno essere preservate le proprietà organolettiche che rendono questa birra così unica e speciale.

N'Artigiana è controllata

Il Birrificio Artigianale Napoletano è il primo a Napoli a dotarsi di un laboratorio per controlli interni e analisi delle proprietà chimico-fisiche e microbiologiche dei prodotti, rende il Birrificio diverso dagli altri, in quanto può garantire, ancora una volta, una qualità di prodotto fuori dal comune.

N’Artigiana è solidale

Il Birrificio Artigianale Napoletano ha deciso di sostenere l’associazione Monelli ai Fornelli della struttura penitenziaria di Nisida, facendo loro realizzare con metodo artigianale una box natalizia che comprende 1 panettone da 1 kg con ganache alla birra e 2 bottiglie da 66 cl di N’Artigiana di Natale.

N’Artigiana è sostenibile



Ed ecco fare il suo ingresso trionfale il sole di Napoli, che battendo sull’impianto fotovoltaico da 150 Kw/h con il quale è stata dotata la struttura produttiva, contribuisce alla realizzazione di una birra unica, anche perché prodotta a impatto zero. All’investimento in energie rinnovabili, si aggiunge poi un’area esterna dedicata al trattamento e alla sanificazione delle acque reflue e tante altre iniziative che non fanno altro che dimostrare un rispetto esemplare per l’ambiente e per il consumatore.

Quest’anno il cenone si accompagna con la Birra di Natale N’Artigiana

Insomma, la Birra di Natale N’Artigiana è un’eccellenza prodotta in edizione limitata, esclusivamente a Napoli. E proprio il Birrificio Artigianale Napoletano, infatti, è l’unico in città a proporla e a realizzarla con una tale attenzione e dedizione nella scelta delle materie prime e nell’intero processo produttivo.

E allora, non resta che provarla e “addobare” la vostra tavola del cenone con le caratteristiche bottiglie natalizie di Birra di Natale N’Artigiana.