Sostenibilità in azione: il bilancio 2022 come manifesto di responsabilità sociale

Gennaio è quel momento in cui si gettano le basi per le avventure che ci aspettano per il nuovo anno, e questo non si limita solo alle persone, ma anche alle aziende. In linea con le politiche di Responsabilità Sociale, è stato pubblicato il bilancio di Sostenibilità relativo all'esercizio 2022, rendendolo disponibile per la consultazione sul sito ufficiale dell'azienda. Questo documento rappresenta un passo fondamentale nel percorso avviato nel 2017 per integrare pienamente la sostenibilità nel modello di business. Il bilancio non solo rende conto dei progressi verso gli obiettivi di sostenibilità del 2025, ma si collega anche all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e ai 10 Principi del Global Compact. L'azienda, formalmente aderita al Global Compact nel 2022, accoglie pareri e suggerimenti dagli stakeholder per la sua approvazione definitiva.

Investimenti e sviluppo infrastrutturale: motori di occupazione e crescita economica

Oltre ai risultati positivi di gestione, Ente Autonomo Volturno ha realizzato investimenti significativi per circa 1,7 miliardi di euro, contribuendo al piano di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture. Con cinquanta cantieri aperti e ulteriori progetti in procinto di avviarsi, si è mantenuto il livello occupazionale nell'indotto, con la creazione di 477 nuovi posti di lavoro. Questa strategia di sviluppo non solo ha sostenuto l'economia locale ma ha anche consolidato la presenza dell'azienda come attore chiave nella crescita sostenibile.

In aggiunta sono stati fatti importanti passi volti a garantire la sicurezza dei viaggiatori e dei dipendenti, miglioramento dei canali di informazione e ascolto, riqualificazioni strutturali delle stazioni e investimenti in materiale rotabile, attivazione di linee da e verso siti culturali e archeologici.

Ente Autonomo Volturno ha inoltre attuato importanti investimenti anche in tema di salute e sicurezza del personale, investimenti che fanno registrare nell’ultimo anno una significativa riduzione sia degli infortuni (-7,45%) sia dei danni all’utenza (-12%). Migliora in generale anche la qualità del servizio; l’indice di puntualità sulle linee ferroviarie e funiviarie fino a 5 minuti di ritardo aumenta del +8,25% con maggiore incidenza sulle linee vesuviane (+10,59%), dove sono più ingenti gli interventi per l’ammodernamento nella consapevolezza che alcune criticità richiedono tempi medio lunghi per essere risolte.

Innovazione e miglioramento continuo: dalla formazione alle certificazioni ambientali

Il 2022 ha visto Ente Autonomo Volturno concentrarsi sull'innovazione e il miglioramento continuo, investendo nella crescita delle competenze manageriali e professionalizzanti per il personale operativo. Con 626 ore medie di formazione pro-capite, l'azienda ha mirato a migliorare il clima aziendale, il benessere organizzativo e la produttività complessiva. Inoltre, la certificazione di Energy Service Company (ESCo) testimonia l'impegno verso l'efficienza energetica, aprendo nuove prospettive di business. La Società sta anche perseguendo obiettivi digitali per rendere sostenibili i processi produttivi, abbracciando la doppia transizione digitale ed ecologica come strategia per la crescita e la resilienza aziendale.

Ente Autonomo Volturno sta investendo con dedizione e competenza sul miglioramento di tutti gli aspetti, mettendo la tutela ambientale e la soddisfazione del cliente al centro dell’attenzione e offrendo alla popolazione il sistema di trasporti pubblico adeguato alle sue necessità.