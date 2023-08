Terme: un toccasana per il benessere di corpo e mente

Quando si desidera dedicarsi un momento di benessere e relax, le terme sono tra i luoghi ideali.

Le acque termali, infatti, apportano notevoli benefici alla salute di corpo e mente; tra questi, il loro effetto depurativo e disintossicante, la capacità di migliorare la circolazione sanguigna e la condizione della pelle, l’effetto benefico che hanno sul rilassamento muscolare.

I centri termali offrono un’ampia gamma di servizi pensati per favorire il benessere: percorsi dedicati, trattamenti mirati e massaggi in grado di migliorare la condizione psicofisica generale.

Inoltre, spesso dispongono di parchi termali (spazi verdi che si possono apprezzare, particolarmente, d’estate), piscine termali all’aperto e molto altro ancora.

Qualsiasi momento dell’anno, quindi, è indicato per vivere un momento speciale all’insegna del relax, regalandosi una visita alle terme.

Molto suggestive le Stufe di Nerone, situate nella splendida cornice dei Campi Flegrei, in Campania.

Note fin dai tempi antichi, offrono oggi un’esperienza coinvolgente, in perfetto equilibrio tra la loro tradizione millenaria e l’innovazione delle nuove tecnologie impiegate.

Le Stufe di Nerone sono un autentico angolo di paradiso, dove poter riscoprire sé stessi in un'atmosfera unica.

Un’indimenticabile esperienza di benessere

La filosofia delle Terme Stufe di Nerone persegue il raggiungimento del ‘benessere totale’, adottando un approccio olistico che, di conseguenza, coinvolge la cura del corpo e della mente, così come nell'antica tradizione romana e orientale.

Inoltre, presso le Stufe di Nerone, proprio come accadeva nelle terme frequentate dagli antichi Romani, funzione curativa e ricreativa si legano e si intrecciano, assumendo la medesima importanza.

Per soddisfare tutte le esigenze e garantire un’indimenticabile esperienza di benessere, le Terme Stufe di Nerone mettono a disposizione un'ampia gamma di servizi.

Ci si può perdere nella bellezza del Parco Termale, in particolare d’estate; qui, è possibile dedicarsi all’elioterapia o prendersi una gustosa pausa presso il punto di ristoro all’aperto, situato nel suggestivo agrumeto.

Da non perdere le grotte naturali umide, da visitare per una sauna purificante e rinvigorente.

Inoltre, è possibile godersi le Piscine Termali, sia interne che esterne, perfette per rilassarsi, nuotare o effettuare sessioni di balneoterapia.



Presso le Stufe di Nerone sono disponibili diverse terapie termali, utili per migliorare le condizioni di salute generali o per effettuare trattamenti mirati, nonché massaggi dedicati al benessere e alla bellezza di viso e corpo.

I benefici delle acque termali

Il punto di forza delle Terme Stufe di Nerone sono le sue acque termali, che sgorgano alla temperatura di circa 74°C e sono ricche di preziosi elementi minerali; si tratta, infatti, di acque salso-bromo-iodiche, cioè ricche di cloruro di sodio, bromo e iodio.

Queste sostanze vantano benefiche proprietà: il cloruro di sodio (il comune sale da cucina) può avere un effetto rilassante su muscoli e pelle, il bromo ha effetti calmanti e può contribuire al rilassamento muscolare e al miglioramento della qualità del sonno, mentre lo iodio favorisce la stimolazione della tiroide, migliora il metabolismo e supporta la salute di pelle e capelli.

Grazie alle loro proprietà terapeutiche, le acque termali delle Terme Stufe di Nerone possono supportare il rilassamento muscolare, alleviare i reumatismi e l'artrosi, e contribuire alla riabilitazione fisica.

Aiutano a migliorare la circolazione sanguigna, portando più ossigeno e nutrienti alle cellule cutanee e ai tessuti del corpo.

Inoltre, l’effetto rilassante che le acque termali hanno su corpo e mente aiuta a ridurre la tensione muscolare e lo stress.

I benefici che possono apportare, però, sono ancora più numerosi di quanto si possa pensare.

Abbronzatura invidiabile

D’estate, quando si desidera ottenere (e mantenere) una bella abbronzatura, le acque termali possono essere un prezioso alleato.

L'immersione nelle piscine termali, infatti, unita alle proprietà terapeutiche delle acque, è in grado di donare, alla pelle, una sensazione di rinnovamento, mantenendola tonica ed elastica.

Inoltre, l'azione antiossidante dell'acqua termale può contribuire a contrastare i danni causati dai raggi UV e a prolungare la durata dell’abbronzatura.

Viso più luminoso

Le acque termali offrono benefici anche al viso.

Grazie alla ricchezza di minerali e oligoelementi, idratano in profondità la pelle, mantenendola morbida, elastica e ben idratata, con una riduzione dei segni dell’invecchiamento.

L'immersione nella piscina termale può aiutare a pulire i pori e rimuovere le impurità, dando alla pelle un aspetto più luminoso.

Non solo: le acque hanno, anche, un’azione lenitiva, calmante e anti-infiammatoria.

In particolare, il bromo e lo iodio, grazie alle loro caratteristiche, sono indicati per ridurre il rossore, lenire eventuali irritazioni cutanee e, in generale, attenuare le infiammazioni a carico della pelle.

Vantaggi per tutto l'organismo

La condizione del corpo può ottenere giovamento dall’immersione nell’acqua termale.

La temperatura della stessa, stimolando la circolazione sanguigna, consente di ridurre la fatica muscolare, alleviare le tensioni e migliorare il recupero dopo sforzi fisici o attività sportive.

Le proprietà antinfiammatorie di bromo e iodio, già citate per il viso, sono in grado di dare sollievo a dolori muscolari o articolari.

L’inalazione di vapore acqueo termale aiuta a liberare il muco e ad alleviare i sintomi di raffreddore, sinusite o altre affezioni respiratorie.

Infine, l’immersione nelle acque termali contribuisce a stimolare il sistema immunitario, incrementando le difese dell’organismo.

Scegliere di regalarsi una giornata presso le Stufe di Nerone significa dedicarsi un momento speciale di benessere.

È, anche, un’occasione imperdibile per vivere l’antica esperienza di otium, cara agli antichi romani, che ancora oggi è d’ispirazione alle Terme.

Per avere maggiori informazioni riguardo a tutti i servizi di cui dispongono le terme, è possibile visitare il sito dedicato alle Terme Stufe di Nerone e la pagina Facebook.