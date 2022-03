Casa, un termine che racchiude in sé un significato più profondo di quanto si pensi

Quando si parla di casa, generalmente, non viene coinvolto solo l’aspetto meramente strutturale, ma vengono prese in considerazioni tutta una serie di emozioni e sensazioni legate ad essa.

Qualunque forma abbia, infatti, la casa è molto più di un semplice luogo dove si passa parte della propria quotidianità.

Nella maggior parte dei casi è il posto più intimo e personale di cui una persona possa disporre, sia che sia riservato solo a sé stessi, sia che venga condiviso con la propria famiglia.

È infatti qui che, dopo una giornata di studio o lavoro, magari particolarmente dura, si rientra e ci si sente accolti, dove rilassarsi e sentirsi bene, il luogo per scaricare le tensioni e ritrovare il proprio equilibrio.

Data la sua rilevanza pratica ed emotiva, arredare il proprio appartamento non è un’attività da prendere sottogamba.

È, invece, importante scegliere con attenzione e in maniera oculata il tipo di suppellettili più adatte alle esigenze personali, valutando ogni opzione, sfruttando al meglio gli spazi a propria disposizione e considerando il benessere di tutti i membri della famiglia (anche quelli a quattro zampe).

Arredare la casa con amore e professionalità

Per tutti i motivi elencati in precedenza è, quindi, preferibile optare per mobili di qualità e farsi assistere da personale qualificato, così da poter trovare la soluzione ideale a soddisfare le proprie esigenze.

Un punto di riferimento nel settore è Behome, brand made in Italy.

L’azienda dedica notevole attenzione alle tendenze del momento, operando costantemente per migliorarsi e, di conseguenza, offrire ai propri clienti un servizio di elevato livello.

Visitando gli showroom, si ha quindi accesso a prodotti di qualità, pensati per durare nel tempo, disponibili a prezzi concorrenziali (determinati dalla filiera diretta con i produttori).

La proposta è molto ampia e variegata e spazia tra i diversi stili di arredamento, senza trascurare i trend del momento.

Inoltre, dato che il cliente viene posto al centro di tutto, vengono fornite assistenza e garanzia sugli acquisti, anche a distanza di anni.

Un servizio per ogni esigenza

L’obiettivo che Behome si prefigge è quello di seguire i propri clienti durante tutto il percorso che li coinvolge nell’arredare la propria casa, o il proprio esercizio commerciale, dalla consulenza progettuale al montaggio, senza escludere il post- vendita.

Ecco perché mette a disposizione un nutrito numero di servizi.



- Grazie al team di arredatori a disposizione dei clienti, è possibile studiare soluzioni su misura, perfettamente in linea con i gusti personali e con la struttura dell’abitazione.

- Il rilievo delle misure viene effettuato da uno specialista che effettua, personalmente, il sopralluogo, rilevando gli ingombri e spazi a disposizione.



- La gamma dei prodotti tra cui scegliere è molto ampia, ma nel caso in cui si debbano soddisfare esigenze specifiche, l’azienda offre la possibilità di creare su misura i mobili desiderati.



- Tutti i prodotti proposti sono studiati per durare nel tempo; ciononostante, sono coperti da una garanzia di 5 anni.



- Per chi, per qualsiasi motivo, ha fretta di arredare il proprio appartamento, è disponibile una selezione di prodotti in pronta consegna.



- È disponibile il servizio di consegna a domicilio e montaggio, effettuato da personale specializzato. È contemplato, anche, lo smaltimento del vecchio arredamento.



- Per agevolare i clienti, sono disponibili diverse soluzioni di pagamento; si può iniziare a pagare i prodotti acquistati dopo la consegna, scegliendo la soluzione migliore con i consulenti Behome.

Nuova apertura a Napoli

La distribuzione sul territorio italiano viene garantita da una costante crescita in termini di numero di collaboratori e di showroom.

Proprio per ampliare la propria offerta e raggiungere ancora più persone, Behome ha quindi deciso di aprire un nuovo negozio a Napoli.

Lo showroom, che si troverà in Via Atellana, 46 ad Arzano, verrà inaugurato venerdì 4 marzo.

Maggiori informazioni in merito a novità e promozioni sono disponibili sulla pagina Facebook di Behome.