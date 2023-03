Folla ed entusiasmo per la nuova apertura a Nola

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un regalo per tutte le donne e il riconoscimento Italy's Best Employer 2023. Con queste premesse, ha aperto il nuovo punto vendita di Sole 365 a Nola, precisamente in via Cimitile 24. La scelta dell'8 marzo come giorno di inaugurazione non è stata casuale. "Con le donne 365 giorni l'anno" è il claim che l'azienda ha utilizzato per comunicare la sua vicinanza alla clientela femminile. Questa vicinanza si è materializzata anche attraverso l'omaggio di una piantina per tutte le clienti. Centinaia di persone hanno partecipato con entusiasmo all'inaugurazione del nuovo punto vendita.

Il supermercato offrirà 2.000 prodotti a marchio Selex e prezzi bassi tutto l'anno, il vero marchio di fabbrica di AP Commerciale, titolare del brand Sole 365. Inoltre, ci saranno buoni spesa di 5 euro al raggiungimento dei 30 euro di spesa. Come negli altri punti vendita del gruppo, anche quello di Nola avrà diverse isole di prodotti freschi: dall'ortofrutta alla pescheria, dalla macelleria alla salumeria, fino alla panetteria.

L'azienda, da ora anche a Nola, porta con orgoglio il prestigioso sigillo Italy's Best Employer 2023. Sole 365 si è classificata infatti tra le migliori aziende per dipendenti soddisfatti. Tutto questo grazie ad una ricerca di mercato condotta da Statista in collaborazione con il Corriere della Sera. Questo riconoscimento si affianca a diversi altri, come il CX Store Award 2022-23 per il miglior reparto ortofrutta per clientela soddisfatta, in Italia.

"Michele Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale, ha dichiarato: "Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio ed emozione perché proviene direttamente dai nostri colleghi e collaboratori. È la testimonianza del lavoro attento che in questi anni ha permesso di costruire un ambiente in cui la formazione e il merito hanno guidato e guidano le dinamiche professionali del nostro gruppo. Questa è una delle basi della nostra filosofia aziendale: la centralità della persona e dei suoi bisogni. Insieme a quelli dei clienti, i bisogni dei nostri collaboratori sono certamente in cima alla lista".