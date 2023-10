Un'occasione speciale per godere delle acque termali tra benessere e relax

L’utilizzo delle acque termali è conosciuto da tempi immemori. Sono molti, infatti, in tutto il bacino del Mediterraneo i resti e i reperti archeologici che ne testimoniano l’esistenza. Già i Greci e i Romani sfruttavano, traendone benefici, i bagni in acque ora calde ora fredde utilizzando le terme a scopo curativo.

L’Italia è dunque costellata di queste strutture e tra di esse la conca di Agnano rappresenta il più vasto bacino termale del Paese: con le sue 75 sorgenti già nel I secolo a.C. gli ellenici ne compresero il potere curativo, mentre i romani, nel secolo successivo iniziarono a costruirvi edifici per il loro utilizzo.

Terme di Agnano: sconti fino al 50% il 17 ottobre

Il 17 ottobre la struttura festeggerà il compleanno del Parco delle piscine termali e per l’occasione i clienti potranno acquistare prodotti con sconti fino al 50%: percorsi di coppia, abbonamenti validi per 10 ingressi dal martedì al venerdì, ingressi dal martedì alla domenica, ingressi in Spa con massaggio…

Dal 2018 il Parco delle piscine termali – 4 ettari in tutto – offre 2 piscine esterne (con temperature naturali dai 35 ai 40 gradi), 4 vasche interne (con temperature dai 35 ai 39), aree solarium esterne e a bordo piscina, un sito archeologico di epoca greca e saune.

Le Terme di Agnano sono aperte tutto l’anno – con la chiusura posticipata all’una di notte il martedì, il venerdì e il sabato – e mettono a disposizione dei clienti percorsi completi di benessere, compresi di massaggi tecnici e olistici, e insieme la possibilità di passare una giornata all’insegna del totale relax grazie anche ai punti bar e ristoro.

Il potere curativo delle acque termali

Le acque termali di Agnano sono di tipo sulfureo-salso-bicarbonato-alcalino-terrose, cioè costituite da cloruro di sodio, iodio, bromo, calcio, bicarbonato, solfuri: in sostanza, la loro azione stimola il sistema immunitario, è anti-infiammatoria, antisettica, antiedemigena, antifibrotica, endocrina.

Il 17 ottobre sarà quindi un’occasione irrepetibile per scoprire un luogo magico, acquistare pacchetti benessere a prezzi ridotti, godere del potere curativo delle acque, rilassarsi tra massaggi e ambienti silenziosi, e per perdersi nella natura incontaminata intorno alla struttura.

Ogni ingresso alle terme prevede un kit di cortesia e la possibilità di usufruire delle 4 piscine interne, delle due piscine esterne, di idromassaggio e shower verticale e delle saune finlandesi.

La riqualificazione del parco: 5 anni di lavori

Gli ultimi 5 anni per il complesso termale sono stati molto importanti, perché tutta l’area del Parco delle piscine è stata riqualificata attraverso interventi strutturali, organizzativi e comunicativi, restituendo al brand “Terme di Agnano” il prestigio nazionale e internazionale che gli spetta.

Il progetto, però, non si ferma qua. Il prossimo obiettivo è quello di restituire al pubblico la parte più preziosa delle terme, ovvero le Stufe di San Germano, un esempio irripetibile al mondo di saune naturali a calore secco. I lavori inizieranno entro la fine del 2023 con lo scopo di costruire una struttura architettonica che andrà ad abbracciare le stufe, rendendole protagoniste di uno nuovo spazio.