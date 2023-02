Acconciature, qual è la migliore per il proprio viso

Quando si parla di acconciature non è mai facile decidere effettivamente quale sia la migliore per sé. C’è infatti sempre il dubbio di non avere scelto il taglio giusto in grado di esaltare il nostro profilo migliore ed i nostri lineamenti. Inoltre, non sempre è facile far sposare l’acconciatura dei propri sogni con la forma del nostro viso. Bisogna infatti trovare il taglio che riesca ad esaltare i propri lineamenti ed in generale i propri punti forza, che non sono solo legati al volto, ma anche al resto del corpo.

Un taglio per ogni viso

Di conseguenza è necessario considerare che ad esempio per un viso tondo e quadrato sono preferibili capelli lunghi con pieghe ondulate, capaci di addolcire i tratti, oppure per visi più paffuti è meglio avere un bel ciuffo e adottare acconciature più asimmetriche e morbide. Se si ha invece un viso ovale e lungo andranno bene frange e pettinature come gli chignon. Ad ogni modo quest’anno le acconciature alla moda sono tante: si va dalle Pipe Braid alle code eleganti, dalle trecce laterali ai raccolti veloci con Top Knot, dai bob o taglio a caschetto con frangia ai capelli lunghi e lisci, dai capelli voluminosi ricci o mossi a quelli sciolti e naturali.

Quale acconciatura scegliere

Il problema principale non è, in realtà, capire quali tagli ci sono a disposizione, ma scegliere quello migliore per sè stessi e spesso non è facile farlo da soli. È per questa ragione che conviene rivolgersi ai professionisti del settore che riescono agevolmente a trovare la giusta soluzione per il proprio beauty look. A Napoli si può consultare e giovare dei servizi di una realtà davvero importante nel campo dell’hairstyle del make-up: Team Leo. Dal 1958 la società Teamleo rappresenta in città una realtà importante nel campo dell’ hairstyle e del make-up.

La sua storia si sviluppa in tre generazioni di acconciatori, truccatori ed estetisti pronti a soddisfare ogni esigenza dei propri clienti. Nel capoluogo campano è presente con quattro saloni che si contraddistinguono per un servizio di alta qualità, tecniche innovative e professionisti altamente formati. Chi sceglie Team Leo,infatti, lo fa perché vuole vivere un’esperienza unica e completa in ogni aspetto dei trattamenti estetici e delle acconciature. Luca, specializzato in tagli e cambio look, Vincenzo, hairstylist e Sara, make-up artist con il resto della squadra sono pronti ad offrire servizi che possano soddisfare ogni esigenza dei clienti in un’ambiente accogliente e sereno, offrendo servizi che coprono sia la cura dei capelli (colori, extension, parrucche) che della persona (styling unghie e make-up, LPG e laser, trattamenti viso e corpo)

Una storica collaborazione con Sanremo

Cordialità, alta formazione, servizi di qualità, tecniche uniche ed innovative hanno reso Team Leo un’eccellenza partenopea tanto rinomata anche al di fuori dei confini campani. Quest’anno, infatti, come accade da molti anni, Vincenzo Manzo con le nuove generazioni di parrucchieri Lorenzo e Leone, presenzierà al Festival di Sanremo insieme al team di Paolo de Maria e Patrizia Anno. La kermesse musicale di Sanremo è da anni un evento non più solo di musica, ma anche di grande rilievo mediatico relativo a styling e tendenze. Motivo per cui, è necessaria una grande maestranza lavorativa con una certa esperienza sul campo; esperienza che Vincenzo ha maturato negli anni lavorando in programmi televisivi, vincendo nel 1995 il programma “Numeri 1” condotto da Pippo Baudo. Negli anni successivi, insieme al fratello Luca e alla sorella Sara, si sono occupati di curare l’immagine in diversi programmi televisivi, set cinematografici e sfilate di alta moda, sia in Italia che all’estero. La loro forza è da sempre quella di formarsi e informarsi relativamente a prodotti e tecniche sempre al passo coi tempi. L’energia e la vitalità sono elementi che li contraddistinguono, assieme alla passione e alla professionalità che ricercano anche in tutti i loro collaboratori con cui in sinergia lavorano all’interno dei loro saloni a Napoli.

