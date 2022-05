Implantologia: una soluzione per la perdita dei denti

Perdere i denti in età adulta è un avvenimento che può provocare sconforto e disagio nei contesti sociali, senza considerare che anche i momenti conviviali più semplici possono subire delle ripercussioni. La mancanza di uno o più denti può infatti modificare la masticazione e portare ad eliminare alcune varietà di cibi che risultano più difficili da mangiare.

Se anche tu hai vissuto questa esperienza e attualmente ti mancano uno o più denti devi sapere che esiste una soluzione: è infatti possibile sostituire i denti mancanti con una soluzione fissa e definitiva grazie all’implantologia dentale. Questo trattamento dentistico viene effettuato attraverso l’impiego dell’impianto, ovvero una vite in titanio che viene inserita all’interno della gengiva e dell’osso sottostante, con lo scopo di sostituire in modo artificiale la radice del dente. Quest’ultima sarà poi base e ancoraggio del nuovo dente artificiale. La protesi che sostituirà il dente verrà posizionata dopo circa 3-6 mesi e sarà simile nell’aspetto e identico nella funzionalità al dente naturale.



Ripristinare estetica e masticazione attraverso gli impianti dentali è l’obiettivo del Centro Denti e Salute di Napoli, situato in zona Riviera di Chiaia.

Un centro dove professionalità ed esperienza dell’èquipe medica si uniscono per restituire al paziente un sorriso sano, bello e funzionale. Per soddisfare le esigenze di ciascuno il percorso di cura è “su misura”: ogni paziente infatti, dopo una prima visita con il dentista, riceve un piano di cura personalizzato in base alle sue esigenze e un preventivo comprensivo di eventuali agevolazioni finanziarie.

Presso il Centro vengono inoltre effettuati interventi di implantologia a carico immediato, che, a differenza dell’implantologia tradizionale, permette di ripristinare l’estetica nell’arco di 24-48 ore. Questa tecnica è particolarmente utilizzata nel caso in cui i denti mancanti si trovino in aree frontali o particolarmente visibili della bocca. In questo modo è possibile tornare a sorridere come prima fin da subito. Dopo circa tre mesi il dentista andrà a sostituire i denti provvisori con quelli definitivi.

I vantaggi del trattamento di implantologia sono molteplici:

Gli impianti sono stabili e non si muovono: permettono quindi di mangiare e parlare senza difficolta?

Gli impianti non irritano le gengive come accade spesso con le dentiere tradizionali

La forza della masticazione con i nuovi denti artificiali e? la stessa dei denti naturali

L’igiene orale quotidiana con spazzolino, dentifricio e collutorio non cambia

Grazie ad una corretta igiene orale ed a controlli periodici dal dentista, gli impianti hanno lunga durata nel tempo

Quando si parla di salute del sorriso la tempistica è fondamentale: per prenotare una visita odontoiatrica presso il Centro Denti e Salute di Via Gaetani 27 a Napoli si può chiamare il numero 081 764 0492 oppure compilare il form online.



Dir. Sanitario Dott. Mario Costa Albo Provinciale degli Odontoiatri di NAPOLI (Ordine della Provincia di NAPOLI) n. 1424