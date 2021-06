Sosta su stalli disabili: ad Afragola carro attrezzi di sabato sera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

"Ci vuole il pugno forte per chi non rispetta i disabili - tuona Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - siamo stufi di soccombere continuamente a causa dell'indifferenza e dell'inciviltà di chi parcheggia sugli stalli riservate alle auto delle persone diversamente abili o dei loro tutori che li trasportano. Già il fatto che la multa è di appena 87 euro e i punti decurtati sono solo 2 dovrà essere cambiato - prosegue - faremo una grande petizione per inasprire la pena e non solo, chiederemo di rendere reato perale anche quando si occupa uno stallo generico e non solo quello assegnato. Come sempre - conclude - gli uomini della Polizia Municipale di Afragola coordinati dal comandante Michele Orlando hanno dato un grande esempio, sono intervenuti dopo 6 minuti dalla chiamata ed hanno fatto il loro dovere in modo impeccabile, multando e rimuovendo con carro attrezzi l'automobile che aveva parcheggiato su uno stallo riservato ai disabili.