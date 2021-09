A' Figlia d' 'o marenaro sbarca in tv in Germania

Assunta Pacifico, in arte ‘A figlia d''o marenaro, da cui prende nome il ristorante in via Foria, protagonista sulla tv tedesca. La sua zuppa richiesta anche oltreoceano

Dal delivery al kit da fare a casa, la zuppa di cozze d'A figlia d''o Marenaro vola in Europa e, in particolare, arriva in Germania con la TV tedesca.

Assunta Pacifico, in arte ‘A figlia d''o marenaro, da cui prende nome il suo ristorante in via Foria 182, per la prima volta si racconta infatti a livello europeo, sul canale tedesco Das Erste, nel programma Buffet.

Nella trasmissione racconta la storia della zuppa di cozze, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo: un piatto di secolare memoria, che la Pacifico ha arricchito di tanti piccoli segreti, a cominciare da 'o russ (olio piccante) di cui, ancora oggi, mantiene segreta la ricetta che non ha rivelato neanche ai tre figli, Carmela, Maria e Giuseppe.

La storia di Assunta

Assunta Pacifico aveva solo 7 anni quando ha cominciato a lavorare al chiosco dei suoi genitori, Papuccio 'o marenaro e Maria l'Acquaiola, a Porta Capuana e da allora non si è mai fermata, fino a trasformare il chiosco in un ristorante che è un vero attrattore per buongustai e turisti di tutto il mondo.

30 anni di zuppa co' 'o russ'

30 anni compiuti lo scorso giugno, il ristorante di Assunta è oggi un'azienda a conduzione familiare che si è inventato e reinventato anche grazie alle iniziative dei 3 nipoti d' 'o marinaro: dal delivery, necessario per andare avanti durante i lockdown, ai kit "fai da te" e non solo. "Per fortuna le mie due figlie, Maria e Carmela, si occupano del nostro e-commerce già prima del Covid dando l'opportunità a chi è all'estero pure di poter acquistare accessori, oggetti oltre che ingredienti tipici della nostra Napoli - spiega l'imprenditrice napoletana - Non avrei mai pensato di dover inviare una zuppa di cozze appena cotta a casa di un cliente. E invece è successo. Anzi, è successo di dover spedire i nostri kit con fresella e 'o russ (il nostro tipico olio piccante) anche oltre Oceano".

Social e tv

“Sono stata emozionata quando ho ricevuto la chiamata - ammette Assunta Pacifico che, tra l'altro, prima di diventare mamma, in terra tedesca aveva aperto un'attività ristorativa. - Chi mi conosce sa che mi piace mantenere il contatto con i miei clienti attraverso i social ma raccontarsi in tv è diverso. Totalmente un'altra cosa. All'inizio mi imbarazzava, anche perché senti la responsabilità di dover trasmettere il bello e buono della tua città, della tua cultura e della tua cucina solo con le parole. E non è mica facile voler raccontare Napoli solo con le parole!"