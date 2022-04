Il momento della zuppa di cozze si avvicina: 'a Figlia d''o Marenaro mostra i suoi "gioielli"

Con il Giovedì Santo si apre il triduo pasquale, ma soprattutto arriva il momento della zuppa di cozze. Tanti napoletani attendono di gustare il noto piatto per rispettare la tradizione, pronti anche a fare ore di fila davanti a ristoranti e pescherie. Pronti anche i ristoratori, come i ragazzi de "'a Fiuglia d''o Marenaro" che hanno passato tutta la notte - come annunciato in un post social - a scaricare e selezionare le cozze migliori.

Assunta Pacifico scrive: "Questa notte abbiamo seguito lo scarico dei nostri gioielli, le cozze. Siamo stanchi ma felici ed emozionati per oggi! Buon Giovedì Santo a tutti". La zuppa di cozze è un piatto semplice - clicca qui per la ricetta - che esalta i sapori dello splendido mare del nostro golfo.

La nostra tradizione mescola in questo giorno il sacro e profano, la sera del giovedì si celebra infatti la Messa in Cena Domini (Messa della Cena del Signore). Durante questa Messa si svolge il rito della lavanda dei piedi, ripetendo quello che Gesù stesso fece dopo l’Ultima Cena. La parte profana è riservata all’arte culinaria e alla zuppa ‘e cozzeche che si consuma a cena.

E’ la pietanza perfetta per preparare stomaco e testa ai piatti forti dei giorni successivi tra cui tortano e pastiera.