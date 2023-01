Se sai cucinare e ami la zucca, questo è il contest che fa per te

L’Istituto di istruzione superiore Sannino De Cillis di Napoli, in collaborazione con Città Metropolitana di Napoli e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha indetto il 1° concorso di cucina a premi “Zucche in padella”.

Il Concorso è aperto, a livello nazionale, innanzitutto agli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado, ma anche ai professionisti della cucina e agli amanti della Zucca. "L'obiettivo è quello di favorire e rilanciare il tema dell'alimentazione sana e sostenibile, e in particolare di promuovere il consumo di prodotti orticoli tra i più giovani ma anche tra gli adulti", spiega a NapoliToday il prof. Pasquale Colella, promotore e organizzatore dell'evento. Candidarsi è facile, basta seguire le istruzioni su www.zuccheinpadella.it e presentare la propria ricetta entro e non oltre il prossimo 10 febbraio. La migliori ricette saranno premiate ed inserite in un nuovo libro di ricette tutte da gustare