ZTL di Piazza Dante: montano proteste e polemiche

La Ztl di Piazza Dante, dal 15 settembre scorso in fase di pre-esercizio in attesa dell'entrata a regime, a far data dal 1 ottobre, è sempre più al centro di polemiche e proteste.

"Valutata la cronologia di tutti gli atti amministrativi che dal 2012 ad oggi hanno portato prima alla istituzione della suddetta ZTL e dopo, nel corso degli ultimi anni, per una serie di accadimenti, alla sua temporanea sospensione - scrive il presidente della Commissione comunale per i Trasporti Nino Simeone, in una nota inviata al sindaco Gaetano Manfredi e agli assessori alla Mobilità Edoardo Cosenza e alla Polizia Municipale Antonio De Jesu - nel prendere atto della sua inevitabile e burocratica riattivazione, all’unanimità riteniamo opportuno rappresentare la nostra preoccupazione per le enormi ricadute che sicuramente ci saranno sul traffico in questo snodo di collegamento nevralgico della città".

Oltre alle endemiche problematiche del trasporto pubblico cittadino, a far temere il peggio è soprattutto la situazione dei cantieri: tanti quelli già aperti e molti quelli che dovranno aprire prossimamente proprio in prossimità delle zone interessate dalla Ztl: "Impegneranno enormemente la nostra Polizia Municipale per assicurare la viabilità ed il presidio delle strade - dice Simeone - e rischiano di diventare, insieme alla riattivazione della ZTL di piazza Dante, la tempesta perfetta per bloccare definitivamente il traffico nel cuore della città".

L'unica soluzione possibile sembra quindi quella di bloccare la riattivazione della ZTL Tarsia - Pignasecca – Dante e avviare un veloce processo amministrativo per una definitiva soppressione "dal momento che, nel tempo, non ha raggiunto gli obiettivi e le finalità per la quale era stata attivata", chiosa Simeone.