Una compagna per Halos, la foca solitaria dello zoo di Napoli

Lo Zoo di Napoli, nonostante il duro periodo che tutti stiamo vivendo, non smette di investire sul benessere animale. Stavolta le attenzioni sono per Halos, la foca vitulina (Phoca vitulina) ospite del giardino zoologico partenopeo da marzo 2019.

Maschio di 17 anni, Halos è arrivato a Napoli grazie alla collaborazione con il Parc Zoologique de Chateau de Branféré , in Francia: spostarlo si è reso necessario per il suo carattere a dir poco particolare. Halos è infatti un tipo che non ama vivere in gruppo. In Francia era ospitato assieme ad altri esemplari della sua specie con cui proprio non aveva legato e non erano poche le foche impaurite da lui.

A Napoli Halos si è subito ambientato. Adesso, dopo circa un anno e mezzo lo attende una clamorosa sorpresa: sta infatti per entrare nella sua vasca Selma, coetanea in cerca di marito, trovata dopo lunghe ricerche dai responsabili scientifici dello Zoo di Napoli. Selma arriverà nella nostra città da un parco olandese. Per l'occasione la "casa" di Halos è stata ristrutturata: interamente piastrellata e riqualificata, con grande soddisfazione di Halos. Non resta che sperare che l'appuntamento al buio vado bene <3