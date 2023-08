Escursione da incubo per "Zio Rocco" in Albania: "300 persone su una nave da 100 posti" - VIDEO

Escursione da incubo per "Zio Rocco" in Albania. Nel corso delle vacazne, il noto pasticciere ha vissuto un'esperienza negativa a Saranda dove ha scelto di fare un'escursione sulla nave pirata. Il fatto è stato raccontato dallo stesso "Zio Rocco" che, però, a più riprese ha chiarito di essersi trovato bene in Albania, di volerci tornare. Il pasticciere a tal proposito ha anche difeso l'Albania dai commenti negativi degli altri utenti social, finendo anche nei tg albanesi.

Ma tornando all'escursione, ha raccontato: "La nave aveva 100 posti, ma a bordo eravamo almeno 300. Il viaggio è durato 5 o 6 ore e più della metà delle persone è rimasta in piedi. Tra loro c’erano tantissime coppie di ragazzi con bambini, anche di pochi mesi. Noi avevamo una panca e ci siamo stretti per far sedere una coppia di ragazzi napoletani, altrimenti avrebbero dovuto fare il viaggio con i bambini in braccio

"Il mare era agitatissimo e non vi dico quante persone stavano distrutte, al punto di vomitare. Nauseati dalla puzza del carburante, durante il percorso ci siamo ritrovati al centro di uno schiuma party e io sono caduto a terra, rischiando di sbattere con la testa sulla panca”, ha continuato. Tornato a casa, come detto, il pasticciere è tornato a difendere - in un nuovo video - il Paese che lo ha ospitato, criticando aspramente chi ha speculato sulle sue parole.