Zingaretti sostiene Barbara d'Urso: "C'è bisogno del suo programma"

Nicola Zingaretti scende in campo a sostegno di Barbara d'Urso. Il segretario del Partito Democratico, via Twitter, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il programma domenicale serale della conduttrice napoletana, "Live - Non è la d'Urso", che potrebbe 'chiudere' in anticipo secondo alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

"Barbara d'Urso, in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro, hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso", scrive il Presidente della Regione Lazio in un tweet.