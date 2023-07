Cori anti-Napoli in vacanza con gli amici e le immagini finiscono sui social: bufera su un calciatore della Roma | VIDEO

E' finito al centro di una vera e propria bufera social Nicola Zalewski. In queste ore sta circolando sul web in maniera virale un video in cui il centrocampista della Roma, in vacanza ad Ibiza con amici, partecipa a cori anti-Napoli come l'ormai tristemente noto "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta".

Numerose le polemiche scoppiate in queste ore sui social dopo la diffusione del video.