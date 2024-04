Napoli pronta a trasformarsi in Wonderland: il villaggio di Alice presto in città

Napoli è pronta a trasformarsi in "Wonderland". Il villaggio di Alice, infatti, è pronto a sbarcare in città. Tutto avverrà nel prossimo mese di giugno, quando alla Mostra d'Oltremare arriverà "This is Wonderland".

Il villaggio, che sarà allestito presso il laghetto di Fasilides della mostra, immerso in una suggestiva area di oltre 40mila m², avrà oltre 18 aree che ospiteranno installazioni luminose e opere d’arte.

Saranno più di 100 gli artisti di fama internazionale provenienti da tutto il mondo. Previsti anche una food area e lo 'Shisha Bar', allestiti secondo lo schema stilistico e scenografico dell’intero villaggio.