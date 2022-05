Allo stabilimento Whirlpool assemblea del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli

E' presso lo stabilimento Whirpool di via Argine che si riunisce, stamane, a partire dalle ore 9.00, l'assemblea del XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, convocata dall'arcivescovo don Mimmo Battaglia per aprire il confronto tra i membri sinodali sugli atteggiamenti che la comunità ecclesiale deve assumere per affrontare le sfide del nostro tempo e del territorio sul quale essa insiste.

"Ricominciare, partecipare, tutelare, educare, dialogare, sperare, comunicare, curare, accogliere, questa la ricetta per stare accanto ai fragili e ai vulnerabili, per essere chiesa in uscita e rinnovarsi per essere fedele alla missione evangelica. Il luogo scelto è il segno di una Napoli vulnerabile che però non cede, cui la Chiesa fa sentire la sua vicinanza e la sua presenza nella forma più qualificata: il Sinodo", dice la Curia