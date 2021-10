WhatsApp, Facebook e Instagram down anche a Napoli

Il problema è stato segnalato da tutti gli utenti napoletani di Facebook, WhatsApp e Instagram: i due popolari social network e il sistema di messaggistica istantanea - tutti e tre di proprietà di Mark Zuckerberg - sono down.

In realtà le tre piattaforme sono improvvisamente crollate, poco prima delle 18, in tutto il mondo.

"Sorry, something went wrong", è la scritta apparsa su Facebook. Su Instagram il feed non si aggiorna mentre WhatsApp risulta semplicemente bloccato.