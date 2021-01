Cira Lombardo: una lunga storia di successo

Giovane, bella, preparata e decisa, Cira Lombardo dirige due aziende - Cira Lombardo e Unicaè - che assieme fatturano quasi 1 milione e mezzo di fatturato.

Wedding planner and event creator da oltre 15 anni, ha organizzato più di 500 matrimoni. e con lei lavorano, a vari livelli, oltre 10 professionisti, per garantire efficienza e risultato ad ogni aspetto di quello che resta uno degli eventi più importanti nella vita di una coppia.

Il matrimonio e l'importanza del piano B

Grandine, pioggia, trombe d’aria, caldo intenso: "nel giorno delle nozze tutto dovrebbe essere perfetto, ma spesso ci sono degli imprevisti che non si possono controllare - spiega Cira - Per anni, ho dedicato tempo e fatica alla creazione di un piano B per ogni evento, che mi consentisse, in caso di maltempo, di riprodurre la stessa magia trasportando tutte le scenografie in un luogo riparato. Questo ha funzionato fino a quando non mi sono ritrovata, mio malgrado, in situazioni in cui il piano B era completamente inesistente! Dove non c'erano coperture e non potevo portarne io di nuove, mi sono dovuta adoperare per creare un piano C, che nella sua immediatezza può risultare molto semplice: rimandare il matrimonio!”.

Weddings Luxury

Durante il 2020, partendo dal desiderio di una cliente di avere alcuni elementi di oggettistica al suo matrimonio, Cira crea una sua linea di design, riprendendo le decorazioni e le mise en place dei suoi matrimoni. Nello stesso periodo nasce il corso online per wedding planner, che si aggiunge a quelli dal vivo già esistenti e che riscuote subito moltissimo successo, con iscritti provenienti da tutta Europa. Cira, infatti, è anche fondatrice dell'Accademia del wedding, che propone corsi di formazione per aspiranti wedding planner, corsi avanzati e seminari itineranti di orientamento alla professione. I matrimoni di Cira Lombardo sono inoltre protagonisti di Weddings Luxury, trasmissione in onda da oltre 10 anni sul Digitale Terrestre, canale Donna TV, e della rivista Weddings Luxury, magazine da lei fondato.